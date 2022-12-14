Antalyalılardan yabancılara karşı imza kampanyası

Rusya ve Ukrayna'dan yoğun göç nedeniyle emlak fiyatları ve kiraların katlandığı şikayetinde bulunan Antalyalılar, "Yabancılara kira ve satış durdurulsun" kampanyası başlattı. Yabancılar ise "Mecburen geldik" diyor.

Antalya'ya yerleşen Ruslar ve Ukraynalıların sayısı hızla artarken emlak fiyatları ve kiraların katlandığından şikayet eden Antalyalılar imza kampanyası başlattı. İnternet sitesi change.org'da üç hafta önce başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin 500'ün üstünde kişi katıldı.

İmza kampanyasında, ortalama kiraların Antalya genelinde 10 bin lirayı aştığı, Alanya'da 13 bin lirayı bulduğuna işaret edilerek Antalya'da konut kiralarının son iki yılda yüzde 395 arttığı belirtiliyor. Dilekçede, başta öğrenciler olmak üzere kentte yaşamanın birçok insan için imkansız hale geldiği belirtiliyor.

"Emlak piyasasını da ele geçirdiler"

Kampanyacılar, kentteki demografik değişimden de şikayetçi. İmza metninde, Antalya nüfusunun yüzde 25'inin, Konyaaltı'nda yaşayan dört kişiden birinin yabancı olduğu belirtilerek yabancıların emlak piyasasına da hakim hale geldiği belirtildi.

Metinde, göç dalgasıyla birlikte Antalya'da kayıt dışı emlakçılık yapan Ukraynalı ve Rus sayısının tahminen 10 bine ulaştığı belirtilerek "Bu kişiler yüzlerce kişilik WhatsApp gruplarıyla emlak piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Hiçbir kayıtları yok ama kısa sürede Antalya emlak piyasasını kontrol eder hale geldiler. Biz o gruplara giremiyoruz çünkü bizi almıyorlar. Oda olarak 5 bin TL olarak belirlediğimiz bir kira onların portföyüne girince bir anda 12-15 bin TL’ye çıkıyor" dendi.

"Yabancılara kiralama ve satış durdurulsun" talebi

Ev satışlarında da benzer bir durum yaşandığını belirten kampanyacılar, "Evini satmak veya kiralamak isteyen kişiler yerli emlakçılar yerine bu kişilerle çalışıyor. Tabii bu durum piyasanın tamamını etkiliyor. Olan da Türk vatandaşına oluyor. Çünkü yabancı emlakçıların belirlediği fiyatlar üzerinden bir Türk vatandaşının ev kiralaması veya satın alması neredeyse imkansız" diyor.

Kampanyacılar, "Yabancılara konut kiralaması ve satışı durdurulsun. Otellerimizde, pansiyonlarımızda ya da tatil beldelerimizde misafir olarak kalsınlar" talebinde bulunuyor.

Rusların gözde tatil mekanlarından olan Antalya'ya yerleşmek için gelenlerin sayısı da arttı. Fotoğraf: Ibrahim Laleli/DHA

Anjelika: Buraya keyif için gelmedik

40 yaşındaki Anjelika da Antalya'ya yerleşen Ruslardan. Antalya'ya gelmeden önce Moskova'da bir mobilya mağazası işleten Anjelika, "Ülkemize dönemeyecek durumdayken burada istenmiyor oluşumuz biraz üzücü. Ben, buraya gelen yabancıların Antalya'ya büyük katkılarda bulunabileceğine inanıyorum. Buraya keyif için gelmedik. Evimizi, yaşamımızı geride bırakıp gelmek zorunda kaldık" diyor.

Anjelika, Antalya'da yaşadığı apartman dairesine ayda 16 bin lira kira ödediğini anlatıyor. Komşular, aynı dairenin kirasının birkaç ay önce piyasada 5 bin-6 bin lira olduğunu söylüyor.

Yabancılara satışta yüzde 94'lük artış

Pek çok Rus'un Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ellerindeki birikimi kurtarmak için Türkiye'de emlak piyasasına yöneldiği biliniyor. Resmi verilere göre bu yıl Ekim ayına kadarki dönemde Antalya'da yabancılara satılan evlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 94'lük artışla, 16 bin 779'a yükseldi. Satışların, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat sonrasında hızla arttığı görülüyor.

Ruslar, aynı dönemde Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında ülke çapında 11 bin 334 emlakla İranlıları geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Hükümet, yabancıların dağılımında dengeyi sağlamak üzere Antalya'da 10 ilçe ve mahalleyi yeni yabancı ikametine kapatmıştı.

Site yöneticisi: Otopark lüks araçlarla doldu

İmza kampanyasına katılanlardan 27 yaşındaki Mert Aslan, ailesinin satın almayı planladığı apartman dairesinin fiyatının bir yıl içinde 475 bin liradan 3-5 milyon liraya sıçradığını belirtiyor. Emlak piyasasında bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, bölgeye Ruslar ve Ukraynalıların akın etmesinin kendilerini zor bir durumda bıraktığını söyleyen Aslan, "Yabancıların gelişini ekonomik canlanma diye lanse etmek manipülasyondan başka bir şey değil" diyor.

Yabancı uyrukluların yoğun bir şekilde yaşadığı Konyaaltı'nda 229 daireli bir sitenin yöneticisi Yüksel Nezih Töreli, demografik değişimin gözle görülür bir halde olduğunu, sitenin otoparkını lüks araçların doldurduğunu belirtiyor.

Reuters'a konuşan Emirhan isimli bir kişi de artan fiyatlardan kâr etmenin yolunu bulduğunu, yaşadığı apartman dairesini yabancılara ayda 45 bin liraya kiraya verdiğini, kendisinin de minivan da yattığını belirtiyor.

Ruslar Türkiye'de kalıcı olmaya başladı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

rtr/BK,EC