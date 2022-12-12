Antalya'da sel felaketi

Aşırı yağış Kumluca ve Finike ilçelerinde sele neden oldu; yüzlerce sera zarar gördü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Finike'de eğitime bir gün ara verildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Derelerin taşması sonucu park halindeki otomobiller sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Çok sayıda kişi su baskını sonucu mahsur kaldı. Fotoğraf: DHA

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçedeki seralarda çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Sel suları cadde ve sokakları çamurla kapladı. Fotoğraf: DHA

Pazar akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Kumluca ilçesinden geçen Gavur çayının taşmasını sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, yüzlerce sera su altında kaldı. İlçede yaşayanlarından cep telefonlarına "evlerinizden çıkmayın" mesajı gönderildi. Sel baskını sonucu mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla AFAD'dan destek istendi, tahliye çalışmaları devam ediyor. İlçede bazi mahallelere electrics verilemiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Sel felaketinde şuana kadar bir can kaybı haberi bildirilmedi.

Eğitime ara

Sel Finike ilçesinde de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil edildiğini açıklayarak, acil durumlar dışında dışarı çınılmaması istendi.

DHA / GY, HT