  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Türkei | Hochwasser in Antalya
Fotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Antalya'da sel felaketi

33 dakika önce

Aşırı yağış Kumluca ve Finike ilçelerinde sele neden oldu; yüzlerce sera zarar gördü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Finike'de eğitime bir gün ara verildi.

https://p.dw.com/p/4Ko4s

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Derelerin taşması sonucu park halindeki otomobiller sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Çok sayıda kişi su baskını sonucu mahsur kaldı.
Çok sayıda kişi su baskını sonucu mahsur kaldı.Fotoğraf: DHA

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçedeki seralarda çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Sel suları cadde ve sokakları çamurla kapladı.
Sel suları cadde ve sokakları çamurla kapladı.Fotoğraf: DHA

Pazar akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Kumluca ilçesinden geçen Gavur çayının taşmasını sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, yüzlerce sera su altında kaldı. İlçede yaşayanlarından cep telefonlarına "evlerinizden çıkmayın" mesajı gönderildi. Sel baskını sonucu mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla AFAD'dan destek istendi, tahliye çalışmaları devam ediyor. İlçede bazi mahallelere electrics verilemiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Sel felaketinde şuana kadar bir can kaybı haberi bildirilmedi.

Eğitime ara

Sel Finike ilçesinde de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil edildiğini açıklayarak, acil durumlar dışında dışarı çınılmaması istendi.

DHA / GY, HT

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Hochwasser in Antalya

Antalya'da sel felaketi

Doğa ve Çevre33 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Fransa'nın Nice kenti

Fransız Rivierası'ndaki Ukraynalı milyarderler

Fransız Rivierası'ndaki Ukraynalı milyarderler

Politika23 saat önce

Macaristan Rusya'nın AB'deki casusluk üssü mü?

Macaristan Rusya'nın AB'deki casusluk üssü mü?

Politika24 saat önce

Alman şirketleri Tedarik Zinciri Yasası'na hazır mı?

Alman şirketleri Tedarik Zinciri Yasası'na hazır mı?

Ekonomi24 saat önce
Porto limanına yanaşan bir taşıma gemisi

Portekiz limanları Türk yatırımcının kontrolünde

Portekiz limanları Türk yatırımcının kontrolünde

Ekonomi10 Aralık 2022

Alman şirketler: Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor

Alman şirketler: Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor

Ekonomi10 Aralık 2022

Almanya'da darbe yapmak ne kadar mümkün?

Almanya'da darbe yapmak ne kadar mümkün?

Politika10 Aralık 2022
Ana sayfaya dön