 Antalya′da eşini öldüren M.İ. tahliye edildi | TÜRKİYE | DW | 27.04.2021

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TÜRKİYE

Antalya'da eşini öldüren M.İ. tahliye edildi

Antalya'da kendisine işkence yaparak, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşini öldüren iki çocuk annesi M.İ., yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

M.İ. ve avukatı Ahmet Onaran

M.İ. ve avukatı Ahmet Onaran

Antalya'da kendisine işkence yaptığı ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle 7 Ocak'ta öldüren M. İ'nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın M.İ.'nin "kast olmaksızın taksirle insan öldürme" suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi.

Hakim karşısına çıktığı üçüncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne kavuşan M.İ., hıçkırıklarla  ağlayarak, mahkeme heyetine "Çok teşekkür ederim" dedi.

"Kızlarımla uyumak istiyorum"

Cezaevinden tahliyesinden sonra M.İ. kapıda bekleyen kızlarına sarılırken, basın mensuplarına "Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum" şeklinde konuştu.

M.İ.'nin tahliyesi yakınları tarafından sevinçle karşılandı

M.İ.'nin tahliyesi yakınları tarafından sevinçle karşılandı

Karar henüz kesin değil

Kararı değerlendiren avukat Ahmet Onaran, İ.'in 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Bunun kesin bir karar olmadığını belirten Onaran, "Kararın istinaf yolu açık. M.'nin yapmış olduğu eylemin cezasızlık gerektirdiği, meşru müdafaa sınırlarında veya sınırların aşılması suretiyle cezasızlık gerektirdiği kesinleşinceye kadar ben ve bu sürece destek veren tüm hukukçu arkadaşlarımızla Melek'in yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın derneklerinden destek

Duruşmayı sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri de takip etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İ.'ye ceza verilmediğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için şiddet gören Melek'e verilen bu karar emsaldir. Bu adaleti sağlayan kadın mücadelesi, tüm kadınlar eşit ve özgür yaşayana dek sürecek!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan eşi  ile M.İ. arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışmıştı. Tartışmanın ardından M.İ. eşi tarafından kelepçe takılarak saatlerce dövülmüştü. M.İ., işkence ve dayaktan halsiz düşerken eşi evden ayrılmıştı. Eşi eve  döndüğünde ise ikili arasında arbede çıkmış ve M.İ. eşini av tüfeğiyle öldürmüştü.

M.İ.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesinin ardından, gözaltına alınan İ., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcısının "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, M.İ.'nin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

DHA/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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