 Antalya’da dört kişilik aile ölü bulundu | TÜRKİYE | DW | 09.11.2019

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TÜRKİYE

Antalya’da dört kişilik aile ölü bulundu

Antalya’da dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu. Geride mektup bırakan Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Türkei vermutlicher Selbstmord einer Familie in Antalya (DHA/T. Yildirim)

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) dün gece evlerinde ölü bulundu. DHA'nın haberine göre geride mektup bırakan ailenin siyanür nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) evin içerisinde ve apartmanda yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastladı.

Polisin şüphe üzerine gece saat 02.00 civarında Şimşek ailesinin Siteler Mahallesi'nde oturduğu apartmanın sekizinci katına çıktığı belirtiliyor. Cumhuriyet savcısı talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak giren polis memurları önce baba Selim Şimşek ile çocukları Ceren ve Ali Çınar'ın salonda ele tutuşmuş haldeki cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedine ulaştı.

Türkei vermutlicher Selbstmord einer Familie in Antalya

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk incelemede ailenin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini tespit etmesi üzerine bina polis tarafından boşaltıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı AFAD ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi. Saat 09.30'da olay yerine gelen ekip kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyerek binaya girdi. Ekipler, 8'inci kattaki dairenin pencerelerini açarak içeriyi havalandırdı. KBRN ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı.

Polis evde yaptığı incelemede, ayrıca arşivleme işi yaptığı belirtilen Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlattığı 2 sayfalık da bir mektup buldu. Şimşek çifti ile iki çocuğun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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