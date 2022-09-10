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Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Annita Demetriou
Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Annita DemetriouFotoğraf: Kypros Filippou
EkonomiKıbrıs

"Almanya Türkiye'yi Kıbrıs'la iş birliğine zorlasın"

1 saat önce

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Demetriou, Almanya'dan, Türkiye'ye doğal gaz arama faaliyetleri konusunda iş birliği yapması için baskı talep etti.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ile yaşadığı doğal gaz krizinde Almanya'dan destek talep etti. Berlin'in Ankara ile iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Annita Demetriou, Almanya'nın bunu kullanarak Türkiye'yi iş birliğine yönlendirmek zorunda olduğunu savundu. Welt am Sonntag gazetesine röportaj veren Demetriou, Alman hükümetinin bunu yapması halinde Kıbrıs'ın Almanya'ya daha çabuk doğal gaz gönderebileceğini vurguladı.

Bugüne dek Kıbrıs'ın 2027 yılından itibaren Avrupa Pazarı'na doğal gaz sevkiyatı yapabileceğinden yola çıkıldığını belirten Parlamento Başkanı, Almanya'nın "Yardımı ve desteği ile bu sürenin daha öne çekilmesinin mümkün olabileceğini" ancak, "Türkiye ile egemenlik sahaları konusunda yaşanan çatışmaların, Ankara'nın toprak taleplerinin ve Kıbrıs'a ait denizdeki münhasır ekonomik bölgelerde yürüttüğü faaliyetlerin" bu planların önünde "Çok önemli bir engel" olduğunu dile getirdi.

Fiilen ikiye bölünmüş Kıbrıs'ın güney kısmında egemen olan Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında, Akdeniz'in doğusundaki doğal gaz yatakları üzerindeki hakimiyet konusunda yıllardan bu yana görüş ayrılığı yaşanıyor. Türkiye'nin 1974 yılında çıkarma yaptığı Kıbrıs'ın kuzeyinde o tarihten bu yana asker bulundurması da bölgede süregelen gerilimin bir diğer nedeni. Adanın kuzeyinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında uluslararası toplum tarafından bağımsız bir ülke olarak kabul edilmiyor.

 

AFP / ET,JD

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