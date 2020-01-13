Anne Çetinkaya: Bundan sonra susturamayacaksınız

Oğlu Furkan'ın Hava Harp Okulu öğrencisiyken haksız yere darbeye teşebbüsle suçlanarak, müebbet hapse mahkum edildiğine inanan anne Melek Çetinkaya'nın planladığı protesto yürüyüşü polis engeline takıldı. Polis, Ankara'dan İstanbul Silivri'ye "adalet yürüyüşü" planlayan anne Çetinkaya'yı Pazar günü yürüyüşünün ilk durağı olan Kızılay Güvenpark'ta gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde serbest bırakılan Çetinkaya'nın polisin her türlü engeline karşın yürüyüşünü farklı güzergâhlardan sürdürmesi bekleniyor.

Melek Çetinkaya adalet arayışına dikkat çekmek için amacıyla yapacağı yürüyüşü 19 Ocak Pazar günü başlatmayı planlıyordu. Çocukları darbeye teşebbüsle suçlanan ve tutuklanan askeri okul öğrencisi anneleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve milletvekilleri Çetinkaya'ya destek vermek için Güvenpark çevresinde toplandı.

Yürüyüşü engellemek için sabahın erken saatlerinde Güvenpark'ı kapatmaya başlayan polis, metronun Güvenpark çıkışından sokağa adım atar atmaz anne Çetinkaya'yı gözaltına aldı.

Çetinkaya, polis aracına bindirilirken "Ben bağrı yanan bir anneyim. 19 yaşındaki öğrencilere müebbet verdiniz. Üç buçuk sene sustuk. Bundan sonra susturamayacaksınız. Bu ülkeye adalet gelecek" diye bağırdı.

Çetinkaya ile birlikte yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler Pazar günü akşam saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.

Melek Çetinkaya'ya destek için Güvenpark'ta olan kayınbiraderi Yusuf Çetinkaya DW Türkçe'ye "Adalet gelene kadar, çocuklar doğru düzgün yargılanana kadar Melek'in yürüyüşü devam edecek" diye konuştu. Polisin "anormal derecede şiddet uygulayarak" Çetinkaya'ya destek veren aileleri Güvenpark'tan dağıttığını anlatan Yusuf Çetinkaya, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

Çetinkaya'ya destek vermek için Güvenpark'a gidenler arasında HDP'li vekil Gergerlioğlu da vardı

"Güvenpark güvensiz”

Melek Çetinkaya'ya ve diğer ailelere destek vermek için Güvenpark'a gidenlerden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, polisin aileleri dağıtmak için gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı.

Polisi durdurmak isterken, paltosu yırtılan Gergerlioğlu DW Türkçe'ye "Polis geniş güvenlik önlemleri almıştı ve parkta ayakta duran herkesi gözaltına alıyordu ve insanlar tek bir slogan atmasa bile gözaltına alındılar. Arbede oldu. Bu durum; Ankara'da Güvenpark'ın ne kadar güvensiz hale geldiğini de gösteriyor. 21'inci yüzyılda, Türkiye'de insanlar en basit barışçıl bir eylemi dahi yapamıyorlar" diye konuştu.

Darbe girişimi sonrasında tutuklanmıştı

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Çetinkaya, "adalet yürüyüşü"nü aralarında oğlunun da bulunduğu müebbet alan askeri öğrenciler, hamile tutuklular, hapishanede bulunan çocuklar ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atılanlar için düzenleyeceğini açıklamıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrencileri de tutuklanmıştı, yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için 'darbeye teşebbüs suçu'ndan müebbet hapis cezaları verildi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe