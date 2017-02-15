Annalena Baerbock’un eşi DHL'deki işinden ayrıldı

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un eşi Daniel Holefleisch'ın eşinin hükümette görev almasının ardından DHL grubundaki işinden ayrıldığı açıklandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un eşi Daniel Holefleisch'in kurye, paket ve lojistik şirketi Dalsey, Hillblom & Lynn (DHL) grubundaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Holefleisch, DHL bünyesindeki Alman Posta İdaresi'nde (Deutsche Post) lobici olarak görev yapıyordu. Şirket sözcüsü de haberi doğruladı. Sözcü, Bunte dergisine yaptığı açıklamada "Holefleisch'ın Temmuz 2021'den bu yana DHL grubundaki Deutsche Post'ta çalışmadığını" söyledi.
Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 26 Eylül'deki genel seçimler öncesinde hükümet içinde görev alması halinde "eşinin DHL'deki görevini sürdüremeyeceğini" söylemişti. Holefleisch, eşini siyasi kariyerine başından beri destek veren tavrıyla biliniyor.
Baerbock, geçen Mayıs ayında Bild am Sonntag'a verdiği demeçte eşinin kendisinin yoğun iş temposu nedeniyle çalışma saatlerini azalttığını söyleyerek "Sabah erkenden evden çıkıyor, gece yarısı dönüyorum. Eşim çocukları yuva ve okula götürüp getiriyor, beslenme çantalarını hazırlıyor ve ev ödevleriyle ilgileniyor" diye konuşmuştu. Çiftin iki çocuğu var.
Baerbock, Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra halihazırda Robert Habeck ile birlikte Yeşiller Eş Genel Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Habeck, hükümette Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olarak görev yapıyor.
Ancak Baerbock ve Habeck hükümette görev almaları sebebiyle yakında Yeşiller'deki görevlerini bırakacak. Yeşiller, Ocak ayı sonunda düzenleyeceği parti kongresinde yeni eş genel başkanlarını belirleyecek.
AFP, DW / HT,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği’ndeki (AB) komşu ülkelerle güven temeline dayalı bir ortaklık hedefliyor. Baerbock ilk dış ziyaretleri öncesinde AB’nin temel değerlerine vurgu yaptı.
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