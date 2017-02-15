 Annalena Baerbock’un eşi DHL′deki işinden ayrıldı | Almanya | DW | 29.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Annalena Baerbock’un eşi DHL'deki işinden ayrıldı

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un eşi Daniel Holefleisch'ın eşinin hükümette görev almasının ardından DHL grubundaki işinden ayrıldığı açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock eşiyle birlikte

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock eşiyle birlikte

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un eşi Daniel Holefleisch'in kurye, paket ve lojistik şirketi Dalsey, Hillblom & Lynn (DHL) grubundaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Holefleisch, DHL bünyesindeki Alman Posta İdaresi'nde (Deutsche Post) lobici olarak görev yapıyordu. Şirket sözcüsü de haberi doğruladı. Sözcü, Bunte dergisine yaptığı açıklamada "Holefleisch'ın Temmuz 2021'den bu yana DHL grubundaki Deutsche Post'ta çalışmadığını" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

"Hükümette görev alırsam eşim işini sürdüremez"

Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 26 Eylül'deki genel seçimler öncesinde hükümet içinde görev alması halinde "eşinin DHL'deki görevini sürdüremeyeceğini" söylemişti. Holefleisch, eşini siyasi kariyerine başından beri destek veren tavrıyla biliniyor.

Baerbock, geçen Mayıs ayında Bild am Sonntag'a verdiği demeçte eşinin kendisinin yoğun iş temposu nedeniyle çalışma saatlerini azalttığını söyleyerek "Sabah erkenden evden çıkıyor, gece yarısı dönüyorum. Eşim çocukları yuva ve okula götürüp getiriyor, beslenme çantalarını hazırlıyor ve ev ödevleriyle ilgileniyor" diye konuşmuştu. Çiftin iki çocuğu var. 

Baerbock ve Habeck partideki görevlerini bırakacak

Baerbock, Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra halihazırda Robert Habeck ile birlikte Yeşiller Eş Genel Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Habeck, hükümette Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olarak görev yapıyor.

Ancak Baerbock ve Habeck hükümette görev almaları sebebiyle yakında Yeşiller'deki görevlerini bırakacak. Yeşiller, Ocak ayı sonunda düzenleyeceği parti kongresinde yeni eş genel başkanlarını belirleyecek.

AFP, DW / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe   

Önerdiğimiz linkler

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock ilk ziyaretlerine başladı

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği’ndeki (AB) komşu ülkelerle güven temeline dayalı bir ortaklık hedefliyor. Baerbock ilk dış ziyaretleri öncesinde AB’nin temel değerlerine vurgu yaptı.  

Scholz döneminde Almanya-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek?

Scholz başbakanlığındaki yeni hükümetin Türkiye'ye yaklaşımı nasıl olacak? Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı Annalena Baerbock Türkiye konusunda ne düşünüyor? Dört soruda yeni hükümetin dış politika öncelikleri:  

Yeşiller koalisyon sözleşmesini onayladı

Yeşiller partisi üyelerinin yüzde 86'sı, SPD, Yeşiller ve FDP yönetimlerinin üzerinde uzlaştığı koalisyon sözleşmesine onay verdi. Baerbock, sonucu yeni hükümetin çalışmaları için destek olarak değerlendirdi.  

Merkel sonrası Türkiye politikası nasıl olacak?

Almanya'da 26 Eylül'deki seçimlerde iktidar iddiası olan üç partinin başbakan adayları belli oldu. Merkel sayfasını resmen kapatacak seçimlerle dengeler de değişecek. Seçimler Türkiye ve Avrupa için de çok önemli.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland | Coronavirus | PK Karl Lauterbach

Alman Sağlık Bakanı resmi Omicron sayılarından kuşkulu

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron kaynaklı vaka sayısına ilişkin resmi verilerin gerçek durumu yansıtmadığından endişeli. Bakan, önemli verilerin eksik olduğuna işaret etti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  