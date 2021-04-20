 Anketlere göre Yeşillerin oyları artıyor | ALMANYA | DW | 22.04.2021

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ALMANYA

Anketlere göre Yeşillerin oyları artıyor

Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmaları, Yeşiller partisinin hafta başında Annalena Baerbock'u başbakan adayı göstermesinden bu yana, partinin oylarının yükseldiğini gösteriyor.

Yeşiller partisi başbakan adayı Annalena Baerbock

Yeşiller partisi başbakan adayı Annalena Baerbock

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere ilişkin son kamuoyu yoklamaları Yeşiller partisi ve başbakan adayı Annalena Baerbock'un oylarının yükseldiğine işaret ediyor.

WirtschaftsWoche dergisinin kamuoyu araştırma şirketi Civey'e yaptırdığı anket, üst düzey yöneticiler arasında Başbakan Angela Merkel'in halefi olarak favorinin Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock olduğunu ortaya koydu. Civey'in anketinde, Salı ve Çarşamba günleri özel ve kamu sektöründen bin 500 yöneticiye başbakan doğrudan seçilecek olsa kimi seçecekleri soruldu. Geneli temsil eden anketi yanıtlayanların yüzde 26,5'i Baerbock'u tercih edeceklerini bildirdi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner yüzde 16,2 ile ikinci sırada yer alırken, Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partilerinin adayı Armin Laschet yüzde 14,3 ile üçüncü oldu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz yüzde 10,5 ile en düşük puanı alan siyasetçi oldu.

Civey'in anketinde yüzde 32,5 ise henüz karar vermediğini ifade etti.

Başbakan adayları: CDU/CSU'dan Armin Laschet, Yeşiller'den Annalena Baerbock ve SPD'den Olaf Scholz

Başbakan adayları: CDU/CSU'dan Armin Laschet, Yeşiller'den Annalena Baerbock ve SPD'den Olaf Scholz

Anketlere göre Birlik partileri oy kaybediyor

Pazartesi günü Yeşiller partisi başbakan adayının Annalena Baerbock olduğunu açıklerken, Birlik partileri de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Armin Laschet'i başbakan adayı olarak belirlemişti. Kamuoyu yoklamaları, adayların açıklanmasının ardından Yeşillerin oylarında artış, Hristiyan Birlik'in oylarında ise düşüş olduğunu gösterdi.

RTL ve ntv televizyonlarının kamuoyu araştırma şirketi Forsa'ya yaptırdığı ankete göre Yeşiller birinci parti konumuna geldi. Forsa'nın 13-20 Nisan tarihleri arasında 3 bin 505 kişi arasında yaptığı anket Yeşillerin oy oranının beş puan artarak yüzde 28 olduğunu ortaya koydu. Forsa'nın anketine göre, Birlik partileri yedi puan oy kaybederek oyların yüzde 21'sini aldı.

Ankete göre, iki puan kaybeden SPD'nin oy oranı yüzde 13 olarak belirlendi. FDP'nin oy oranı yüzde 12, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 11 ve Sol Parti'nin ise yüzde 7 olarak tespit edildi.     

Bild gazetesi tarafından kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırılan ve sonuçları Çarşamba günü açıklanan ankete göre Yeşillerin oyları bir puan artarak yüzde 22'ye yükseldi. CDU/CSU ise bir puan kaybederek, oyları yüzde 27'ye düştü. Bu ankete göre, SPD yüzde 16, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 12, FDP yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 7 oy aldı.

"Anketler o anı yansıtıyor"

Yeşiller partisinin kamuoyu yoklamalarına göre yükselişini değerlendiren meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, anketlere büyük önem atfetmemek gerektiğini ifade etti. "Anketler her zaman için sadece o anı yansıtıyor" diyen Hofreiter, kamuoyu yoklamalarına göre oyların bazen yükseldiğin, bazen de düştüğünü bildiklerini dile getirdi. Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere konuşan Hofreiter, "Seçim kampanyası bir gezinti değil. Eğer sonrasında hükümet politikasını şekillendireceksek, ki bunu kesinlikle istiyoruz, çok büyük bir görevle karşı karşıyayız. Zira Almanya'da değişim ihtiyacı çok büyük" şeklinde konuştu.

dpa,AFP/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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