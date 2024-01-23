Anketler: Protestoların hedefindeki AfD oy kaybediyor

Almanya'da yapılan anketler, son dönemde aşırı sağ karşıtı protestoların hedefinde olan sağ popülist parti AfD'nin kısa süre içinde 1,5-2 puan oy kaybettiğine işaret ediyor.

Almanya'da yapılan iki ayrı anket, Almanya için Alternatif'in (AfD) hâlen ikinci parti olduğunu, ancak son dönemde oy kaybettiğini ortaya koydu.

Bild gazetesinin kamuoyu araştırma grubu INSA'ya yaptırdığı haftalık ankete göre, AfD'ye verilen destek yüzde 23'ten yüzde 21,5'e düştü.

Forsa'nın RTL/ntv televizyonları için gerçekleştirdiği anket de AfD'ye verilen desteğin iki puan düşerek yüzde 20'ye indiğini gösterdi. Bu, AfD açısından son dört aydaki en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

INSA Başkanı Hermann Binkert, "Almanların yüzde 37'si, AfD karşıtı gösterileri destekliyor ve bu etkisini gösteriyor" dedi.

Her iki ankete göre de seçmenlerin yüzde 30'dan fazlasının desteğini alan ana muhalefetteki muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) blokunun gerisinde kalan AfD, iktidardaki üç koalisyon partisinin de önünde yer aldı.

Geçen hafta Hamburg'da düzenlenen aşırı sağ karşıtı gösteriye on binlerce kişi katıldı. Fotoğraf: epd-bild/picture alliance

Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Bild anketine göre yüzde 13,5, RTL/ntv anketine göre ise yüzde 14 oy alıyor.

Yeşiller anketlerin birinde yüzde 12,5, diğerindeyse yüzde 14 oy toplarken liberal Hür Demokratlar (FDP) RTL/ntv anketine göre yüzde 4 ile seçim barajının altında kaldı. FDP, Bild anketine göre ise yüzde 5'lik seçim barajını ancak geçebildi.

Sol Parti, RTL/ntv anketinde katılımcıların yüzde 4'ünün, Bild anketinde ise yüzde 3'ünün desteğini topladı.

Bild anketi 19-22 Aralık arasında 2 bin seçmenle görüşülerek gerçekleştirildi. Forsa ise daha uzun bir periyotta yaklaşık 2 bin 500 kişiyle görüştü.

AfD'nin yükseliş süreci

AfD'ye destek son günlerde düşüş gösterse de parti anketlerde 2022 yılının ortasından beri ciddi şekilde yükseldi.

2013 yılında kurulan ve göç karşıtı söylemleriyle artırdığı oylarının katkısıyla 2017'de Federal Meclis'te temsil hakkı elde eden AfD'ye destek, Alman ekonomisindeki gerileme ve yükselen enflasyonun etkisiyle son bir senede yeniden ivme kazandı.

Özellikle doğu eyaletlerinde önemli bir seçmen kitlesine sahip olan AfD'ninönümüzdeki Eylül ayında Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılacak seçimlerde ise yüzde 30'un üzerinde oy alarak birinci parti çıkması bekleniyor.

Almanya'da son 10 günde çeşitli kentlerde düzenlenen ve AfD'ye tepki gösterilen aşırı sağ karşıtı protestolara yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.AfD'ye yönelik tepkiler, araştırmacı gazetecilik kuruluşu Correctiv'in 10 Ocak'ta yayımladığı haber üzerine alevlenmişti. Haberde, 25 Kasım'da Potsdam'daki bir villada, AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinden isimlerin de katıldığı bir özel toplantı düzenlendiği ve bu etkinlikte Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareket'in eski sözcüsü Martin Sellner'in ülkedeki yerleşik yabancıların geri gönderilmesi anlamına gelen "tersine göç" (Remigration) planını sunduğu bildirilmişti. AfD, üyelerinin bu toplantıya katıldığını doğruladı ancak Sellner'in projesine destek verdikleri yönündeki iddiayı yalanladı.

DW,dpa,Reuters/CÖ,TY

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