Anket: Z ve Y kuşağında demokrasiye inanç düşük

Açık Toplum Vakıfları, insan hakları ve demokrasi konularında dünya genelinde yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Z ve Y kuşağında demokrasiye inanç düşük, otoriter yönetimler cazip.

ABD'li iş adamı George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations), 2023 Açık Toplum Barometresi'ni yayınladı. Mayıs ile temmuz ayları arasında 30 ülkede 36 binden fazla insanın katılımıyla yapılan ankette katılımcılara insan hakları ve demokrasiye nasıl baktıklarıyla ilgili sorular soruldu.

Türkiye'de demokraside yaşamayı önemseyenlerin oranı yüzde 96

Dünya genelinde katılımcıların yüzde 86'sı demokraside yaşamanın önemli olduğuna inandığını belirtti. Türkiye, yüzde 96 ile demokrasi içinde yaşamayı önemli bulanların oranının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Demokrasiyi her türden başka hükümet biçimi karşısında tercih edilir bulduğunu söyleyenlerin oranı ise Türkiye'de yüzde 79 olarak ölçüldü. Türkiye bu oranla da ankette ilk sırada yer aldı. Demokrasiyi tercih edilir bir yönetim olarak görenlerin oranı yüzde 35 ile en düşük olarak Suudi Arabistan ve Rusya'da kaydedildi.

Türkiye, yüzde 96 ile demokrasi içinde yaşamayı önemli bulanların oranının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu Fotoğraf: Emre Eser/DW

Parlamento veya seçimlerle "kendini zahmete sokmayan" bir liderin ülke yönetimi açısından iyi olduğuna inananların oranı Türkiye'de yüzde 28 olurken bu fikirde olmayanların oranı yüzde 50 olarak ölçüldü. Türkiye'de askeri yönetimin bir ülkeyi yönetmek bakımından iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 32 olurken buna karşı olanların oranı yüzde 50 olarak tespit edildi.

Gençlerde demokrasiye inanç zayıf

Araştırma gençlerde demokrasiye inancın kaybolduğunu ve otoriter yönetimlerin cazip hale geldiğini ortaya koydu. Dünya çapında ankete katılan 18-35 yaş aralığındaki katılımcıların sadece yüzde 57'si demokrasinin diğer hükümet biçimlerine göre daha tercih edilir olduğuna inandığını belirtti. Aynı yaş grubunda yüzde 42'lik bir kesim, askeri yönetimleri tercih ettiklerini ifade etti. Yüzde 35'lik bir kesim ise parlamento ve seçimlerle "kendisini zahmete sokmayan" bir liderin ülke yönetimi açısından iyi olduğuna inanıyor.

Araştırmada Y ve Z kuşağının iklim krizinin yanı sıra ekonomik, teknolojik ve jeopolitik birden fazla krizin ortaya çıktığı bir dünyada büyüdüğü ve politize olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun gençlerde demokrasiye inancın zayıf olmasında rol oynamış olabileceği belirtildi.

DW / EC, HT

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