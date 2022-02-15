Anket: Türkiye’deki gençler gelecek konusunda karamsar

Konrad Adenauer Vakfı'nın "Türkiye Gençliği" anketine göre, Türkiye'deki gençlerin büyük bölümü mutsuz ve köklü bir değişim arzuluyor. Ankete katılan gençlerin çoğu dikkate alınmadıklarını ve toplum tarafından ihmal edildiklerini düşünüyor.

Vakfın görevlendirmesiyle Prof. Dr. Ali Çağlar yönetimindeki bağımsız bir araştırmacı grubu tarafından yapılan ve Şubat 2022'de yayınlanan araştırma, Z kuşağının görüşleri, değerleri ve yaşam koşullarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Konrad Adenauer Vakfı'nın anketine katılanların yüzde 62,8'i Türkiye'nin geleceğini olumlu görmediğini belirtirken, yüzde 35,2'si ise ülkenin geleceğinin tamamen umutsuz olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sisteme yönelik güven eksikliği

Katılımcıların yüzde 72,9'u imkan bulurlarsa başka bir ülkede yaşamayı istediklerini söyledi.

Ankete katılanlar arasında cumhurbaşkanlığı (yüzde 19,4) ve adalet sistemi (yüzde 11,9) gibi temel kurumsal yapılanmalara olan güvenin oldukça düşük olması da dikkat çekti. Aynı şekilde katılımcıların sadece yüzde 3,7'si politikacılara, yüzde 4,4'ü siyasi partilere ve 6,9'u gazetecilere güven duyduğunu belirtti.

Katılımcıların en çok güven duyduğu kişi ve yapılar arasında ise yüzde 70,3 ile bilim insanları ve yüzde 61,8 ile ordu geliyor.

Ankete katılanların yüzde 82,9 ülkede büyük bir eşitsizlik olduğuna dikkat çekerken, en büyük sorunun ekonomi ve genç kuşaklar için perspektif eksikliği olduğunu belirtti.

Yarın seçim olsa kimi seçerdiniz?

Ankete katılan gençler, "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna ise yüzde 23,9 CHP ve yüzde 10 AKP yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 44,8 oldu.

Ankete katılanların yüzde 44,8'i yarın seçim olsa hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsız

Katılımcılar, "Şu anki parti liderlerinden hangisini seçerdiniz?" sorusuna ise yüzde 20,1 ile "hiçbirini" ve yüzde 16,8 ile "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi. Katılımcılara listede olmayan bir siyasetçinin adını yazma imkanı verildiğinde ise yüzde 16,3'ü en beğendikleri ve saygı duydukları siyasetçi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını dile getirdi.

Konrad Adenauer Vakfı'nın anketine 20 Mayıs-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye'deki farklı 28 bölgeden 18-25 yaşları arasında toplam 3 bin 243 genç katıldı.

DW / BW,ET

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