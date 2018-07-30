Anket: Irkçılık Almanya'da "büyük sorun"

Almanya nüfusunun üçte ikisi ırkçılığın önemli bir sorun olduğugörüşünde. Uzun süredir Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin büyük çoğunluğu uyumun başarılı olduğunu söylüyor.

Almanya'da yaşayanların üçte ikisi ırkçılığı önemli bir sorun olduğu görüşünde. Alman kamu özerk televizyon kanalı ARD'nin yaptırdığı son ankete göre, soru yöneltilenlerin yüzde 17'si ırkçılığın "çok büyük”, yüzde 47'si ise "büyük” bir problem olduğu yanıtını verdi.

Göçmen kökenli Almanlar arasındaki sonuç da neredeyse Almanların yanıtlarıyla örtüşüyor. Bu gruptakilerin yüzde 68'i ırkçılığı "çok büyük” ya da "büyük” bir problem olarak görüyor. Göçmen kökenli olamayan Almanlar arasında ırkçılığı "büyük” ya da "çok büyük” bir sorun olarak görenlerin oranı yüzde 63'ü buluyor.

Ankete katılan ve uzun yıllardır Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 62'si uyumun "çok iyi” ya da "iyi” derecede başarıldığı görüşünde. Uyumda "kötü” ya da "çok kötü” sonuç alındığı görüşünde olanların oranı ise yüzde 33'ü buluyor.

Son yıllarda Almanya'ya gelen yabancıların yanıtları ise oldukça farklı çıktı. Bu gruba dâhil olanların sadece yüzde 28'i çok iyi uyum sağladığını belirtirken, "kötü” ya da "çok kötü” uyum sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 68'i buluyor.

Almanya'da milli oyuncu Mesut Özil, Almanya Futbol Federasyonu ve federasyonun başkanına "ırkçılık" suçlamasında bulunarak milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Özil'in Türkiye'deki seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi Özil'i tartışmaların odak noktası haline getirmişti.

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DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe