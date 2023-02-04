  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir cadde
Fotoğraf: Juergen Biniasch/Eibner-Pressefoto/picture alliance
PolitikaKüresel

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Bettina Marx
3 saat önce

Gallup International'ın anketine göre, dünya genelinde insanların yüzde 36'sı başka bir ülkede yaşamak istiyor. DW, Gallup International Başkanı Kancho Stoychev ile bu araştırmanın bulgularını masaya yatırdı.

https://p.dw.com/p/4N3yQ

İsviçre merkezli Gallup International Derneği'nin gerçekleştirdiği uluslararası ankete katılanların yüzde 36'sı, başka bir ülkede yaşamayı tercih edeceğini söyledi. Deutsche Welle, 1979 yılından beri dünya genelinde umut, mutluluk ve ekonomik beklentilere dair ölçümler gerçekleştiren Gallup International Derneği'nin başkanı Kancho Stoychev ile yaptığı söyleşide, kuruluşun göçle ilgili son anketinde ulaşılan bulguları ele aldı.

DW: Gallup International son anketlerinde birinde, 57 ülkedeki insanlara başka bir ülkede yaşamayı tercih edip etmeyeceklerini sordu. Üçte biri "Yurt dışına göç etmek isterdim" yanıtını verdi. Bu veriyi aynı konuda geçmişte yapılan anketlerdeki sonuçlarla karşılaştırdığınızda nasıl bir yorumda bulunursunuz?

Kancho Stoychev: Öncelikle, bizim sorumuz sadece yasal bir engel olmadığı takdirde ülke değiştirmeye yönelik genel potansiyel istekliliği ölçmeyi amaçlıyordu. Bir başka deyişle, yaşanılan ülkeyi hemen terk etme doğrultusundaki bir kararı tespit etmekten ziyade, oradaki yaşamdan duyulan genel memnuniyet ya da memnuniyetsizliği belirlemeyi hedefliyordu. Standart istatistikler zaten tüm ülkelere ilişkin gerçek göç verilerini ortaya koyuyor. Bu yüzden o boyut üzerine bir anket yapılmasına gerek yok.

Gallup International Derneği'nin başkanı Kancho Stoychev
Kancho StoychevFotoğraf: Gallup International Association

İnsanlar birçok farklı nedenden göç eder. Aslında göç, belli bir dereceye kadar normal, çoğu durumda da olumludur. Bizim çalışmamız, dünya üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin göç etmeye gönüllü olduğunu ortaya çıkardı. Mevcut küresel koşullarda bu da normal herhalde. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki bizimkisi çok genel bir gösterge. Buna rağmen bir insanın yaşadığı yer ve beklediği ya da arzuladığı hayat kalitesi arasındaki ilişkiye dair kişisel algısını yansıtması açısından iyi bir gösterge.

Geçmişteki çalışmalarımızla karşılaştırdığımızda, göç potansiyelinde küçük bir artış kaydettik. Aslında belki bu çok da şaşırtıcı değil. Avrupa'da yaşayanlar dâhil, daha genç jenerasyonlar artık daha mobil.

Dünyanın birçok bölgesindeki kentli fakir kesim, özellikle de gelişmekte olanlar ülkeler diye tabir edilen bölgelerdekiler, daha iyi bir yerde yaşamaya can atıyor. Küçük ülkelerdeki çok başarılı insanlar çoğu zaman küçük bir piyasada yeteneklerini geliştirme potansiyeli bulamıyorlar.

Doğal olarak savaş ve küresel ekonomik kriz dönemlerinde belirsizlikler artıyor ve çoğu zaman göç daha çekici bir hâl alıyor. Açıkçası bunda şaşırtıcı bir şey görmüyorum. Daha genç ve daha fakir insan, daha yüksek göç olasılığı demek.

Verileriniz düşük gelirli ülkelerden katılımcıların göç etmeye daha istekli olduğunu gösteriyor. Analiziniz aynı zamanda, bir katılımcının göç etme isteği ya da motivasyonunda kendi geliri, eğitimi ya da mesleğinin çok az etkisi olduğunu, buna karşın ülkelerdeki genel gelir seviyelerinin daha ciddi bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bundan hangi sonuçlar çıkarılabilir?

Ulusal bazda, düşük gelirli ülkelerdeki insanların, yaşam standardının daha yüksek olduğu bir yere göç etmek istemesi şaşırtıcı değil. Daha iyi imkânlar, daha iyi şartlar, onaylanma için daha fazla seçenek, hatta daha fazla para kazanma şansı sunan bir ülkeye göç etmek gayet anlaşılabilir ve normal.

Göç konusu, şu günlerde yaşam standardı gibi geleneksel faktörlerin yanı sıra aynı zamanda bir görünebilirlik, karşılaştırılabilirlik ve tercih meselesi. Göç şu an bir gereklilikten ziyade bir hareketlilik meselesi. Bu da elbette küreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucu.

Mühendisler neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Anket şaşırtıcı şekilde AB ülkelerindeki insanların AB dışındaki ülkelerdekilere kıyasla göç etmeye daha istekli olduğunu gösteriyor? Bunun nedeni ne olabilir?

Bu soruyu cevaplarken ilk olarak hangi AB ülkelerinde ve hangi AB dışı ülkelerde anket yapıldığına bakmak zorundayız. AB içindeki göç tutarlı: AB ülkelerindeki birçok insan, "Göç ederdik" diyor. Çünkü bunu yapabilirler. Ama bu durumlarda göç genellikle bir AB ülkesinden diğerine şeklinde oluyor. AB içindeki hareketlilik dinamik. Bu aynı zamanda AB vatandaşı olmanın hak ve özgürlüklerinden biri.

Bizim anketimizin kapsadığı AB dışı ülkeler ise Ermenistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan. Bu ülkelerdeki hareketlilik ve jeopolitik oryantasyon farklı. Göç etme ihtimaliği var mı? Varsa, nereye?

Çalışmanızda Ukrayna'yla ilgili veri yok. Ukrayna'yı savaş yüzünden mi dışarıda tuttunuz?

Maalesef savaş Ukrayna'da anket gerçekleştirmeyi güçleştiriyor. Ayrıca Ukrayna'nın nüfusunun yaklaşık üçte biri zaten ülkeyi terk etmiş olduğu için anketle elde edilen verinin anlamlılığı konusunda bir soru işareti olacaktı. Kaç kişinin Ukrayna'da kalmaya devam edeceği ve kaç kişinin bu ülkeye geri döneceğini ortaya çıkarmak daha bilgilendirici olabilirdi. Ancak bu da Ukrayna'ya konsantre olmak anlamına gelirdi, oysa bizim anketimizin amacı küresel bir kıyaslama yapmaktı.

Moldova, hem Güneydoğu Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri hem de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle en fazla tehdit altında bulunan devletler arasında. Buna rağmen, verilerinize göre nüfusunun sadece yüzde 23'ü göç etmek istiyor. Bu, Bosna Hersek'teki yüzde 48'lik ve Kuzey Makedonya'daki yüzde 42'lik orana kıyasla bir hayli düşük kalıyor. Nedeni ne olabilir?

Göç etmek isteyenlerin çoğu zaten göç etmiş. Ayrıca savaş bazı insanları kalıp ülkelerini korumaya motive ediyor. Belki herhangi bir sebepten olumlu bir şeyler olmasını bekleyen insanlar da olabilir. Ve günün sonunda, bir röportajda doğduğun ülkeye zor zamanlarda sırtını dönmeye istekli olduğunu belirtmek de çok makbul bir şey değil.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da ise durum tamamen farklı. Her iki ülkenin AB üyeliği de çok uzaklarda ve insanlar artık daha fazla beklemek istemiyor. Yaşadığın yerdeki durumun uzun süredir daha da kötüye gittiğini fark edersen, kilit soru "Neden gitmeliyim?" değil de "Neden kalmalıyım?" hâlini alıyor. Bu iki ülkede göç etmeye istekli olanların oranı, AB ortalamasından yaklaşık yüzde 50 daha fazla.

Ukrayna'daki savaş başladığından beri birçok Avrupa ülkesi Rusya'dan da ciddi sayıda göçmen aldı. Bunların arasında askere alınmaktan kaçanlar, savaşa karşı çıkanlar ya da daha demokratik ve açık bir toplumda yaşama arzusunda olanlar vardı. Buna karşın sizin anketiniz Rusya'daki katılımcıların sadece yüzde 15'inin göç etmek istediğine işaret ediyor. Neden?

Bu da şaşırtıcı değil. Birçok çalışma, Rusya'da vatanseverliğin ne kadar yüksek olduğunu ve bizim AB'de şiddetle reddettiğimiz şeylere ciddi oranda destek çıkıldığını ortaya koydu. Tarihsel olarak Rusya zor zamanlarda ulusal bütünleşme seviyesinin yüksek olduğunu birçok kez gösterdi. Ayrıca orada anlatılanların Batı'dakinden tamamen farklı olduğunu ve şu an olanları onaylamayan milyonlarca Rus'un da çoktan ülkeden ayrılmış olduğunu unutmayalım.

Vietnam ya da Hindistan gibi ülkelerdeki düşük oranlar ise daha da kafa karıştırıcı...

Her iki ülke de son 10 yılda ekonomik olarak büyüme kaydetti. Başarılı bir ekibi bırakma isteği hiçbir zaman çok yüksek olmaz. Kültürel ya da dini boyutlar, ulusal kimlik gücü ve gelenekler gibi faktörleri de hesaba katmak lazım. Batı'da biz hâlâ aşırı derecede Avrupa odaklıyız. Hâlâ dünyanın merkezinin biz olduğumuza inanıyoruz. Oysa tarihsel gerçek şu ki bizim hâkimiyetimiz, Hindistan ve Çin gibi ülkelere ya da Pers, Babil ve Bizans'a kıyasla daha kısa sürdü.

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'ya Türkiye gibi ülkelerden göçün önü açılıyor

Almanya'ya Türkiye gibi ülkelerden göçün önü açılıyor

Almanya'ya AB dışındaki ülkelerden iş gücü göçünü düzenleyen tasarı, bugün bakanlar kurulunda kabul edildi. Seneye yasalaşması hedeflenen düzenlemeyle Türkiye gibi ülkelerden Almanya'ya iş gücü göçü kolaylaşacak.
Göç30 Kasım 2022
Deutschland junge Ausländer beginnen Ausbildung

Almanya'da nitelikli iş gücü açığı meclis gündeminde

Almanya'da nitelikli iş gücü açığı meclis gündeminde

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, 2035'e dek ülkede yedi milyon kalifiye eleman açığı olacağına dikkat çekerek, nitelikli iş gücü göçüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Politika20 Ocak 2023
Almanya'da Almanca kursuna giden bir grup göçmen

Almanya'ya gelmek isteyen iş gücünde Türkler 3. sırada

Almanya'ya gelmek isteyen iş gücünde Türkler 3. sırada

OECD'nin yaptığı bir anket Almanya'nın, potansiyel kalifiye göçmenler için cazip bir ülke olduğunu ortaya koydu. Bu ülkeye en çok göç etmek isteyenler ise Hintliler, Kolombiyalılar ve Türkler.
Ekonomi2 Aralık 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Fatih sondaj gemisi - (29.05.2020)

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Ekonomi17 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir cadde

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Politika3 saat önce
Amasra'da yaşanan maden faciası sonrası iki işçi

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Türkiye'de işçiler son 21 yılda neler kaybetti?

Ekonomi3 saat önce

Resmi ilan yönetmeliği yargıya taşınıyor

Resmi ilan yönetmeliği yargıya taşınıyor

Basın özgürlüğü17 saat önce
İzmir'de bir cemevinde kadınlar

Aleviler Özzeybek'i başkan olarak tanıyacak mı?

Aleviler Özzeybek'i başkan olarak tanıyacak mı?

Politika19 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayeti nedeniyle de haftalardır eleştirilerin odağında.

Bahçeli'ye "hedef gösterme" soruşturmasında takipsizlik

Bahçeli'ye "hedef gösterme" soruşturmasında takipsizlik

Politika24 saat önce
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang ve İçişleri Bakanı Faeser

Alman istihbaratı: Gazeteciler tehdit ediliyor

Alman istihbaratı: Gazeteciler tehdit ediliyor

Politika3 Şubat 2023
Ana sayfaya dön