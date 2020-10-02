 Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti | DÜNYA | DW | 04.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti

Reuters/Ipsos anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19'a yakalanmasının ardından Demokrat Partili rakibi Joe Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti. Trump salgını ciddiye almamakla eleştiriliyordu.

İki başkan adayı Trump ve Biden televizyon düellosunda karşı karşıya gelmişti.

İki başkan adayı Trump ve Biden televizyon düellosunda karşı karşıya gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden'ın yapılan son bir ankete göre Trump'ın 10 puan önüne geçtiği bildirildi.

Reuters ve Ipsos tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde yapılan anketin, çekirdek seçmen tabanı haricinde Trump’a verilen destek konusunda bir değişime işaret etmediği belirtildi. Trump salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Trump rakibi Biden'ı maske taktığı için eleştirmişti.

Biden'a yüzde 51 destek

Sanal ortamda yapılan ankete 1.005 yetişkine görüşleri soruldu. Ankete göre 3 Kasım'da oy vermesi beklenen seçmenlerin yüzde 51'i Biden'ı desteklediğini, yüzde 41'i Trump'a oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 4'ü üçüncü bir adayı desteklediklerini belirtirken, yüzde 4’ü ise kararsız olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan anketlerde aradaki 1-2 puanlık farkı son ankette Biden'ın 10 puana çıkardığı görüldü. Anketin yüzde 5 yanılma payı bulunuyor.

Anket Amerikalıların yüzde 65'nin virüs nedeniyle derin endişe duyduğunu ve 10 Demokrattan 9'u ve 10 Cumhuriyetçiden 5'i "eğer Başkan Trump salgını daha ciddiye alsaydı muhtemelen ona virüs bulaşmayacaktı” ifadesine katıldığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın salgına karşı tutumunu onaylamadıklarını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 34'ü Trump'ın kendilerine doğruyu söylediğine inandığını kaydederken, yüzde 55’i doğruyu söylemediğini, yüzde 11’i ise emin olmadığını belirtti.

Anket Amerikalıların yüzde 67'sinin güvenlik nedeniyle yüz yüze seçim kampanyasının durdurulmasını, yüzde 59'unun ise Trump iyileşene kadar seçim mitinglerinin ertelenmesini istediğini ortaya koydu.

Trump başkent Washington yakınlarında tedavi altında alındığı hastaneden cumartesi günü bir video paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söyledi. ABD Başkanı, "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum ve seçim kampanyamı başladığım şekilde bitirmek için can atıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump ile yakın çalışma ilişkisi olan kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Son olarak seçim kampanyası danışmanı Chris Christie'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Reuters / SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum

COVID-19'a yakalandığı için hastanede tedavi altına alınan ABD Başkanı Trump durumunun iyiye gittiğini ve yakında döneceğini açıkladı. Beyaz Saray doktoru ise temkinli açıklamalarda bulundu.  

Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastanede tedavi altına alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump, "tedbir amaçlı" olarak hastaneye kaldırıldı. Trump daha önce, salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.  

Trump-Biden: Karşılıklı suçlamalar havada uçuştu

Karşılıklı suçlamalar, hakaretler, apaçık yalanlar ve tüm bunlarla başa çıkamayan bir moderatör... İki başkan adayı Trump ve Biden, seçimlere kısa bir süre kala ilk televizyon düellosunda karşı karşıya geldi.  

Benzer içerik

DW Haber - 02.10.2020 02.10.2020

DW Haber'de bugün: Tutuklu HDP'liler Sincan Cezaevi'ne gönderildi, Kars'taki kayyum ısrarının arkasında ne yatıyor?, Helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin avukatı DW Haber'e konuştu, Tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi, Korona Almanya'daki yabancı öğrencileri de zorluyor.

US-Präsident Trump und Ehefrau Melania

Dünyadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajları 02.10.2020

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. Trump'ın virüse yakalanması seçim yarışının nasıl devam edeceğini de tartışmaya açtı.

DW Haber - 30.09.2020 30.09.2020

DW Haber'de bugün: Ekonomistlere göre TL'yi korumak için yeni önlemlere ihtiyaç var, Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi bu gece yürürlüğe giriyor, Alman Dışişleri raporu: Türkiye'de ifade özgürlüğü iptal, Covid-19: Mahkum yakınları endişeli, "Erdoğan'ın ABD'de tek tutunacağı dal olarak biraz Pentagon biraz da Trump yönetimi kaldı."

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Konflikt in Berg-Karabach Stepanakert Brennende Gebäude (Celestino Arce Lavin/Zuma/picture-alliance)

Ermenistan: Operasyonu Türk askerler yönetiyor

Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda Türk askeri yetkililerin Azerbaycan operasyonunu yönettiğini iddia etti. Azerbaycan ise en büyük ikinci kent Gence'nin topçu ateşine hedef olduğunu açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  