Anket: Bavyeralıların yarısı Müslüman belediye başkanına karşı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Türkiye kökenli Şener Şahin'in gösterilen tepkiler üzerine belediye başkan adaylığını geri çekmesinin ardından yapılan bir araştırma, eyalette neredeyse her iki kişiden birinin Müslüman belediye başkanı istemediğini ortaya koydu.

Augsburger Allgemeine gazetesinin Civey araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 43,5'i şehir veya kasabalarında Müslüman bir belediye başkanını bir sorun olarak gördüklerini ifade etti. Buna karşılık, yüzde 48,9'u ise belediye başkanının Müslüman olması halinde, bunun bir sorun olmayacağını dile getirdi. Yüzde 7,6'lık bir kesim ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

6-13 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yapılan ankete Bavyera eyaletinde yaşayan 4 bin 788 kişi katıldı.

Şener Şahin, belediye başkanlığı için adaylığını geri çekmişti.

AfD seçmenin yüzde 89'u karşı

Anket, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy verenlerin yüzde 89'unun Müslüman belediye başkanını reddettiğini ortaya koydu. Muhafazakar çizgideki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçmenleri arasında bu oranın 49,5 olduğu tespit edildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeninin yüzde 14,5'u Müslüman bir belediye başkanına karşı çıkarken, yüzde 11 ile en düşük oran Yeşiller seçmeninde kaydedildi. Buna göre, Yeşiller seçmeninin yüzde 85'i, kentinde veya kasabasında belediye başkanının Müslüman olmasını sorun olarak görmüyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Donau-Ries yönetim bölgesine bağlı Wallerstein kasabasında CSU'dan belediye başkanı adayı olan Şener Şahin'e Müslüman olduğu gerekçesiyle parti tabanından tepki gelmişti. Bunun üzerine Şahin'in adaylığı geri çekmesi, Almanya'da tartışmalara neden olmuştu. Şahin'e partinin önde gelen siyasetçilerinin yanı sıra CSU lideri Markus Söder'den de destek gelmiş, Söder "CSU'nun temel ilkelerine bağlı olan herkesin aday olabileceğini" ifade etmişti.

Ozan İyibaş, 15 Mart seçimlerinde adaylığını koymaya hazırlanıyor.

Ozan İyibaş CSU'dan aday olmak istiyor

Bavyera eyaletinde 15 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, medyaya yansıyan haberlere göre Neufahrn kasabasından Türkiye kökenli Ozan İyibaş belediye başkanlığına adaylığını koymaya hazırlanıyor. Adaylığını geri çeken Şahin gibi CSU'lu olan siyasetçi İyibaş'ın adaylığının Cuma günü yapılacak parti toplantısında kesinleşmesi bekleniyor. Belediye meclis listesinin ilk sırasında yer alan İyibaş'ın adaylık şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. 2007 yılından bu yana CSU üyesi olan Ozan İyibaş, 2015 yılından bu yana CSU eyalet göç ve uyum çalışma grubunun başkanı olarak görev yapıyor.

dpa,epd,KNA/JD,BK

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