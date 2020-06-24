 Anket: Avrupalıların beşte birine göre göç en büyük tehdit | AVRUPA | DW | 12.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Anket: Avrupalıların beşte birine göre göç en büyük tehdit

Avrupa vatandaşlarının yaklaşık beşte biri dış göçü en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda anakaraya geçmeyi bekleyen sığınmacılar

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda anakaraya geçmeyi bekleyen sığınmacılar

Avrupa vatandaşlarının yaklaşık beşte biri göçü en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. İngiliz YouGov kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ve sonuçları bugün yayınlanan anket, bu sonucu ortaya koydu. Anket 13 Avrupa Birliği ülkesi (Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya) ile İngiltere vatandaşları arasında yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 21'i göçü ulusal güvenlik tehditleri arasında en üst sıraya koydu, iklim değişikliği ise yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı. Göçü ülkesi açısından tehdit olarak görenlerin en fazla olduğu ülke Yunanistan. Yunanların yüzde 64’ü göçün ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtirken Alman vatandaşları arasında böyle düşünenlerin oranı yüzde 24 oldu.

Logo YouGov

İkinci sırada iklim değişikliği geliyor

Ankete katılan Alman vatandaşlarının yüzde 16’sı iklim değişikliğini en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Polonya vatandaşlarının yüzde 24’ü, Danimarka vatandaşlarının yüzde 21’i de aynı fikirde. Terörizmi ulusal güvenlik tehdidi olarak sayanların oranı ise Avrupa Birliği genelinde sadece yüzde 13. Bu oran Fransızlarda en yüksek olmak kaydıyla yüzde 23, Britanya vatandaşlarında ise yüzde 21.

YouGov’un  araştırmasında Avrupa Üniversitesi Enstitüsü (EUI) için yaptığı ankette ayrıca katılımcılara Avrupa Birliği’nin savunma harcamaları ve NATO hakkındaki görüşleri de soruldu. Avrupalıların yüzde 46’sı askeri savunmayı iyileştirme konusunda AB’ye güven duymadıklarını belirtti. Yüzde 59'u ise NATO’nun ülkenin savunması açısından önemli olduğu görüşünü ifade etti.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50’si hükümetlerine ülkenin askeri savunmasını iyileştirme konusunda güvendiğini belirtti. Yüzde 34 ile İsveç ve yüzde 36 ile Alman vatandaşları hükümete bu bakımdan güvenin en düşük olduğu ülkeler.

YouGov’un Almanya, İngiltere, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya vatandaşları arasında yaptığı ankete 21 bin 779 kişi katıldı. Katılımcılar 17-29 Nisan 2020 tarihleri arasında soruları internet üzerinden yanıtlandırdı.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild Europawahl

Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60'ı yerleşik siyasi partilere güvensiz 24.06.2020

AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketine göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Bu oran ekonomik sıkıntı çekenler arasında daha yüksek.

Polen Stichwahl Präsidentenamt | Andrzej Duda, Präsident

Polonya seçimlerinde Duda önde gidiyor 13.07.2020

Polonya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Andrzej Duda sandık çıkış anketlerine göre önde gidiyor. Duda’nın seçilmesinin ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük etkisi olması bekleniyor.

Polen I Präsidentschaftswahl I Andrzej Duda Sieger

Polonya’da seçimi Duda kazandı 13.07.2020

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi muhafazakâr Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu. Duda’nın seçilmesinin ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük etkisi olması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den Belarus'a yaptırım sinyali

Avrupa Birliği, Belarus'ta resmi sonuçlara göre Lukashenko'nun kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin "ne özgür ne de adil" olduğunu belirterek yaptırım sinyali verdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  