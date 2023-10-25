Anket: Avrupa'da siyahlara yönelik ırkçılıkta Almanya önde

13 Avrupa Birliği ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da yaşayan hemen hemen her iki Afrika kökenliden biri ayrımcılığa maruz kalıyor. Siyahlar en çok Almanya'da dışlanıyor.

Avrupa Birliği'ne üye 13 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da yaşayan siyahların hemen hemen yarısı günlük hayatlarında ırkçılığa maruz kalıyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) yaptığı ankete katılan yaklaşık 7 bin kişiden yüzde 45'i son yıllarda ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

Almanya'da katılımcıların yüzde 76'sı son beş yıl içinde ten rengi, göçmenlik geçmişi ya da dini inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Bu oran 13 ülke arasındaki en yüksek oran oldu. Almanya'da bir önceki araştırmanın yapıldığı 2016'da söz konusu oran yüzde 52 olarak kayıtlara geçmişti. İkinci sıradaki Avusturya'da ise katılımcıların yüzde 72'si ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.

İstihdamda ayrımcılık

"AB'de Siyah Olmak" başlıklı araştırmaya göre Almanya'da siyahların iş yerlerinde yaşadıkları kötü deneyimler de diğer 12 ülkeye kıyasla daha yüksek. Katılımcıların yüzde 46'sı geçen yıl iş yerinde ayrımcılığa uğradığını bildirdi. Bu oranın AB ortalaması ise yüzde 31 olarak ölçüldü.

Afrika kökenliler Almanya'da iş bulma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Buna göre yüzde 56'sı geçen beş yılda olumsuz deneyimler yaşadı. Bu oran Avusturya'da yüzde 59 ile Almanya'nın önünde çıktı.

Ankete göre Almanya, ırkçı saiklerle gerçekleşen saldırılar konusunda da listenin başında yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 54'ü tacize maruz kaldıklarını belirtti. Bu oran 13 ülke arasında en yüksek rakama tekabül ediyor.

Ayrıca Almanya'da katılımcıların yüzde 9'u bizzat şiddet deneyimi yaşadıklarını bildirdi. Finlandiya'da bu oran yüzde 11 olarak saptandı.

Alman okullarındaki siyahi öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ı ırkçı hakaret veya tehditlere maruz kaldıklarını bildirdi. Bu oran İrlanda, Finlandiya ve Avusturya'da da aynı düzeyde.

Almanya'daki katılımcıların yüzde 69'u son on iki ay içinde polis tarafından durdurulduğunu belirterek, bunun da ten renklerinden kaynaklandığını savundu.

FRA Direktörü Michael O'Flaherty Fotoğraf: Hans Punz/APA/picturedesk/picture alliance

"Yüzde 6 artış şok edici"

2016 yılında yapılan araştırmaya katılan Afrika kökenlilerin yüzde 39'u ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtirken, bu oranda yüzde 6'lık bir artış saptanması endişeye yol açtı.

Söz konusu artışı "şoke edici" olarak nitelendiren FRA Direktörü Michael O'Flaherty, Afrika kökenli insanların ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalmadan haklarını kullanabilmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

O'Flaherty, ırkçı ayrımcılıkta bir gerileme olmadığını belirterek, "Aksine, Afrika kökenli insanlar sadece derilerinin rengi nedeniyle giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor" dedi.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te yapılan araştırmanın sonuçları FRA'nın merkezinin bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da açıklandı.

KNA,dpa/TY,EC

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