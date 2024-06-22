Anket: Almanya'da okullara güven az

Almanya'da yapılan bir araştırma vatandaşların okullara duyduğu güvenin az olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 20'sine göre okullar "yetersiz" ya da "çok yetersiz."

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, Welt am Sonntag gazetesi için yaptığı, Almanya'da okullara duyulan güvenle ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. 7-10 Haziran tarihlerinde yapılan ankete 2 bini aşkın kişi katıldı.

Ankete katılan her beş kişiden biri, yani yüzde 15'i, okullara güven konusunda "yetersiz", yüzde 5'i ise "çok yetersiz" notunu verdi. Ankete katılanların sadece yüzde 4'ü okullara duyduğu güveni "çok iyi", yüzde 14'ü ise "iyi" diye nitelendirdi.

En büyük sorun öğretmen açığı

Katılımcılar Almanya'daki okullardaki en büyük sorunun öğretmen açığı olduğunu düşünüyor. İkinci sırada derslerin kalitesinin yetersiz olması, üçüncü sırada ise okulların mali kaynaklarının yetersizliği geliyor. Katılımcıların dile getirdiği diğer sorunlar ise gerekli değişiklikler söz konusu olduğunda sistemin yavaş işlemesi ve göçmen kökenli çocukların uyumundaki eksikler.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Ludger Wößmann anket sonuçlarını, "Halk okulları bu denli kötü değerlendiriyorsa bir bir alarm sinyalidir. Siyasetin en önemli önceliği daha iyi okullar olmalıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Alman Filoloji Derneği Başkanı Susanne Lin-Klitzing ise öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi çağrısında bulundu. Lin-Klitzing örneğin şimdiye kadar öğretmen maaşlarının yarısını alan stajyer öğretmenlere artık daha uygun maaş ödenmesi gerektiğini savunarak, "Okul; öğretmenlerin çalışması, öğrencilerin ise öğrenmesi için iyi bir yer haline getirilmek zorunda" ifadesini kullandı.

Almanya'da resmi verilere göre halihazırda 16 bin öğretmen açığı var. Eyaletler bu nedenle öğretmenlik mesleğine başlamayı kolaylaştırmak istiyor. Bunun için öğretmen adaylarının üniversite eğitimleri sırasında öğretmenler eşliğinde okullarda ders vererek karşılığında ücret almaları seçeneği de değerlendiriliyor.

KNA / HT,JD

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