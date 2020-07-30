 Anket: Almanya′da çoğunluk ikinci dalganın olacağını düşünüyor | ALMANYA | DW | 31.07.2020

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ALMANYA

Anket: Almanya'da çoğunluk ikinci dalganın olacağını düşünüyor

ZDF'nin kamuoyu anketine göre, Almanya'da çoğunluk gelecek zamanda salgında ikinci bir dalga olacağına inanıyor. Ve yine çoğunluk, kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini etkilemediği görüşünde.

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Almanya'da kamu tevizyonu ZDF'nin yaptırdığı bir ankette, katılımcılara pandemi sürecine dair görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 77'si, gelecek dönemde ülkede ikinci bir koronavirüs dalgasının olacağına inanıyor. Çok daha yüksek yeni enfeksiyonların olacağı ikinci bir dalgayı ihtimal dışı bulanların oranı ise yüzde 20.

Çoğunluk "akılsızca" davranıldığı görüşünde

Cuma günü açıklanan anket sonuçlarına göre, katılımcılar içinde yüzde 51'e tekabül eden çoğunluk, insanların pandemi döneminde "akılsızca" hareket ettiklerini düşünüyor. Bu oran Haziran ayındaki ankette yüzde 33 olarak çıkmıştı.

Anket sonuçlarına göre koronavirüsün kendi sağlığı için bir tehlike olduğunu düşünenlerin sayısı arttı. Katılımcıların yüzde 50'si koronavirüsün kendileri için tehlikeli olduğu görüşünü ifade ederken, henüz üç hafta önce yapılan ankette bu oran, yüzde 40 seviyesindeydi.

Özellikle de ankete katılan 70 yaş üstü kişiler endişeli bir tablo çiziyor. Bu yaş grubu içinde koronavirüsü kendilerine yönelik tehlike olarak görenlerin oranı yüzde 62. Anket katılımcılarının yüzde 49'u ise, salgınla ilgili kendilerine yönelik bir tehlike görmüyor.

"Çoğunluk kısıtlamalardan etkilenmedi"

Anket katılımcılarına pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri nasıl buldukları da soruldu. Katılımcıların yüzde 71'i kısıtlayıcı önlemlerin kişisel yaşamlarında bir sorun yaratmadığını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 29'u ise kısıtlamaların kendilerini "ağır şekilde" sınırlandırdığını dile getirdi. Bu katılımcıların yüzde 59'u, kendini sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmeni olarak tanıttı.

Almanya'da son haftalarda tartışılan tatilcilere yönelik test zorunluluğu konusunda ise katılımcıların yüzde 94'ü, risk bölgelerinde tatil yapıp, ülkeye dönenlere zorunlu test yapılmasından yana görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 6'sı ise karşı görüşte.

ZDF'nin anketi için bin 249 kişi ile görüşüldü. 28-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan anket için, farklı partilerin rastgele seçilmiş seçmenleriyle telefon görüşmesi üzerinden sorular yöneltildiği belirtildi.

dpa / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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