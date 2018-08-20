Anket: Almanlar Türkiye'ye mali yardıma sıcak bakmıyor

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 71'i, hükümetin Türkiye'ye mali yardım yapmasına karşı çıkıyor.
Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Ahdrea Nahles'in, Türkiye'ye mali yardım yapılması önerisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Die Welt gazetesinin Civey şirketine yaptırdığı bir ankette katılımcılara Nahles'in önerisi hakkındaki görüşü soruldu. 5 bin 51 kişinin katıldığı anket 20-21 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Ankette katılımcılara, "Türk hükümetinin taviz vermesi hâlinde Alman hükümeti Türkiye'ye yardım etmeye hazır olmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 71'i, Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı olduğunu belirtti. Yüzde 22'lik kesim Nahles'in yardım önerisine sıcak baktığını söylerken, yüzde 7 kararsız olduğunu ifade etti.
Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı çıkanların hangi siyasi partileri desteklediği de soruldu. SPD'lilerin yüzde 46'sı mali yardıma sıcak bakarken, yüzde 42'si karşı çıktığını ifade etti. Diğer siyasi partileri destekleyen arasında Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı çıkanların oranı ise şöyle:
Yeşiller: Yüzde 53. Sol Parti: Yüzde 67. Hristiyan Birlik Partileri yüzde 69. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 80. Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 94.
SPD lideri Nahles, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği demeçte, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye'ye mali yardım yapmasını önermişti.
Alman hükümetinin açıklaması
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer dün parti yönetimi toplantısının ardından, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini söylemişti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'ye Almanya'dan yapılacak bir yardımın "şu an için gündemde olmadığını" belirtmişti.
DW,dpa,/HT,CÖ
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