 Anket: Almanlar Türkiye′ye mali yardıma sıcak bakmıyor | ALMANYA | DW | 21.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Anket: Almanlar Türkiye'ye mali yardıma sıcak bakmıyor

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 71'i, hükümetin Türkiye'ye mali yardım yapmasına karşı çıkıyor.

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Ahdrea Nahles'in, Türkiye'ye mali yardım yapılması önerisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Die Welt gazetesinin Civey şirketine yaptırdığı bir ankette katılımcılara Nahles'in önerisi hakkındaki görüşü soruldu. 5 bin 51 kişinin katıldığı anket 20-21 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Ankette katılımcılara, "Türk hükümetinin taviz vermesi hâlinde Alman hükümeti Türkiye'ye yardım etmeye hazır olmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 71'i, Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı olduğunu belirtti. Yüzde 22'lik kesim Nahles'in yardım önerisine sıcak baktığını söylerken, yüzde 7 kararsız olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı çıkanların hangi siyasi partileri desteklediği de soruldu. SPD'lilerin yüzde 46'sı mali yardıma sıcak bakarken, yüzde 42'si karşı çıktığını ifade etti. Diğer siyasi partileri destekleyen arasında Türkiye'ye mali yardım yapılmasına karşı çıkanların oranı ise şöyle:

Yeşiller: Yüzde 53. Sol Parti: Yüzde 67. Hristiyan Birlik Partileri yüzde 69. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 80. Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 94.

SPD lideri Nahles, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği demeçte, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye'ye mali yardım yapmasını önermişti.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles

Alman hükümetinin açıklaması

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer dün parti yönetimi toplantısının ardından, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini söylemişti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'ye Almanya'dan yapılacak bir yardımın "şu an için gündemde olmadığını" belirtmişti.

DW,dpa,/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman iş çevreleri Türkiye'ye yardım fikrine nasıl bakıyor?

Almanya’da Türkiye'ye mali yardım yapılmasını öneren koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin teklifi tartışılıyor. DW'ye konuşan Alman uzman Hüther'e göre yardım ülke ekonomisine değil, Türk hükümetine faydalı olur. (20.08.2018)  

Türkiye'ye mali yardım önerisine Merkel'den yanıt

Almanya Başbakan Angela Merkel'in "şu an için" Türkiye'ye mali yardım yapılmasını gerekli görmediği açıklandı. Mali yardım önerisi, koalisyon ortağı SPD'nin lideri Nahles tarafından ortaya atılmıştı. (20.08.2018)  

Alman siyasiler Türkiye'ye yardımı tartışıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat politikacı Andrea Nahles'in Alman hükümetinin ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye'ye mali yardımda bulunması yönündeki önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma yarattı. (19.08.2018)  

StZ: Türkiye'ye yardım Almanya'nın çıkarına

Alman gazetelerinde Berlin'deki Türkiye'ye yardım tartışmaları öne çıkıyor. Stuttgarter Zeitung'da yer alan yorumda Türkiye'yi kaderine terk etmenin Almanya'nın çıkarına olmayacağı belirtiliyor. (21.08.2018)  

Yalçın: Türkiye için tek çözüm Avrupa desteği

Alman ifo enstitüsünden ekonomist Erdal Yalçın, IMF desteğinin Türkiye için şu an gerçekçi görünmediğini, çözümün Avrupa Merkez Bankasında olduğunu belirtti. Yalçın, krizden çıkış yollarını DW Türkçe'ye anlattı. (21.08.2018)  

Die Welt: Nahles'e güvensizlik oyu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti genel başkanlığına ilk kez bir kadının seçilmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurduğunu duyurması Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor. (23.04.2018)  

SPD: ABD'ye karşı kenetlenmeliyiz

Almanya'da SPD lideri Nahles, Avrupa'ya ek gümrük vergisi kararı alan ABD'ye karşı kenetlenme çağrısında bulundu. Nahles, AB'nin Almanya için "varoluşsal" öneme sahip olduğunu söyledi. (04.06.2018)  

Benzer içerik

Türkei Automobilhersteller Ford in Kocaeli

Alman iş çevreleri Türkiye'ye yardım fikrine nasıl bakıyor? 20.08.2018

Almanya’da Türkiye'ye mali yardım yapılmasını öneren koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin teklifi tartışılıyor. DW'ye konuşan Alman uzman Hüther'e göre yardım ülke ekonomisine değil, Türk hükümetine faydalı olur.

Merkel trifft Zvizdic in Berlin

Türkiye'ye mali yardım önerisine Merkel'den yanıt 20.08.2018

Almanya Başbakan Angela Merkel'in "şu an için" Türkiye'ye mali yardım yapılmasını gerekli görmediği açıklandı. Mali yardım önerisi, koalisyon ortağı SPD'nin lideri Nahles tarafından ortaya atılmıştı.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander

Türkiye'ye yardım önerisine koşullu destek 20.08.2018

Berlin Türkiye'ye ekonomik yardımı tartışıyor. Alman siyasilerin bir kısmı yardımın koşula bağlanmasını isterken eski Dışişleri Bakanı Gabriel “Türkiye’nin Batı’da tutulması için her şeyin yapılması” gerektiğini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Azerbaycan ve Almanya arasında diplomatik kriz

Başbakan Merkel'e Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik etmesi öngörülen Alman milletvekiline ülkeye giriş yasağı kondu. 'İstenmeyen kişi' ilan edilen Federal Milletvekili Weiler ziyarete katılmayacağını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Kenia Sex für Fische (picture-alliance/dpa/G. Forster)

Seks yapmadan balık yok

Victoria Gölü çevresinde çok sayıda Afrikalı kadın geçimini balık satarak sağlıyor. Ama Kenyalı kadınlar satacakları deniz ürünlerini temin edebilmek için erkek balıkçılara bedenlerini satmak zorunda kalıyor.  