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Katar'da yapılan 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nda, E Grubu'nda oynanan Kosta Rika - Almanya maçında, Almanya'yı destekleyen taraftarlar - (01.12.2022)
Fotoğraf: Tom Weller/dpa/picture alliance
SporAlmanya

Almanlar milli takıma ilgisini kaybediyor

14 dakika önce

Son yapılan bir anket Almanların neredeyse yarısının A Milli Futbol Takımı'na olan ilgisini kaybettiğini ortaya koydu. Ankete katılanlar buna gerekçe olarak milli takımın son üç turnuvadaki başarısızlığını gösteriyor.

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Alman toplumunun yaklaşık yarısı Almanya Milli Futbol Takımı'na olan ilgisini kaybetti. Alman haber ajansı dpa'nın kamuoyu araştırma şirketi Yougov'a yaptırdığı ankete katılanlarınn yüzde 46'sı Milli Takıma olan ilgisinin azaldığını dile getirdi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 26'sı, son üç büyük turnuvada hayal kırıklığı yaratan sonuçların bir sonucu olarak milli takıma olan ilgisinin büyük oranda azaldığını söylerken, yüzde 20'lik bir kesim ilgisini bir miktar kaybettiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 34'ü milli takıma önceden de ilgi duymadığını ifade etti. Almanya Milli Futbol Takımı'na ilgisinin aynı şekilde devam ettiğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 18 oldu.

Son yılların bilançosu

Alman Milli Takımı, katıldığı son üç turnuvada erken aşamalarda elendi. Rusya'da 2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası ve Katar'daki son Dünya Kupası'nda grup aşamasında saf dışı kalan Almanya, geçen yıl yapılan 2020 nAvrupa Futbol Şampiyonası'nda da son 16 turunda İngiltere'ye mağlup olarak elenmişti. 

Flick: Yeniden heyecan yaratmalıyız

Alman milli takım teknik direktörü Hansi Flick son Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrasında, "Kupayı getirme borcumuz var. Yeniden heyecan yaratmalıyız. Her oyuncu her antrenör desteklenmek ister" ifadelerini kullanmıştı.

 

dpa / SSB,ET

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