Anket: Almanlar İsrail'e silah satışına karşı

Yeni bir ankete göre Almanların yüzde 60'ı İsrail'e silah ihracatına karşı çıkıyor. En yüksek itiraz sol popülist BSW ve aşırı sağcı AfD seçmeninden geldi.

Almanya'da halkın büyük çoğunluğu İsrail'e silah teslimatlarına karşı çıkıyor.

Alman medya kuruluşları Stern ve RTL için araştırma şirketi Forsa Enstitüsü tarafından yapılan ve sonuçları Salı günü yayınlanan ankette, katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını beyan etti. Silah sevkıyatlarının sürmesine destek verenlerin oranı yüzde 31'de kalırken, katılımcıların yüzde 9'u kararsız olduklarını ifade etti.

Telefon görüşmesi yoluyla yapılan çalışma kapsamında 17-18 Ekim tarihlerinde bin 7 kişinin görüşleri alındı, ankette hata payı yüzde 3 olarak hesaplandı.

Geçen hafta Federal Mecliste yaptığı konuşmada Başbakan Olaf Scholz İsrail'e silah desteğinin süreceğini açıklamıştı. Almanya'dan İsrail'e silah sevkıyatlarının azaldığı yönündeki medya raporlarına yanıt veren Scholz, "Sevkıyatlar yapılıyor ve her zaman yapılmaya devam edecek. İsrail (bize) güvenebilir" dedi.

Veriler, Mart ayından Ağustos ortasına kadar Almanya'dan İsrail'e silah teslimatı yapılmadığını gösteriyor.

Aynı konuşmasında Başbakan Scholz, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ve Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini de ifade etti.

En güçlü itiraz BSW ve AfD'den

Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar (SPD) özelinde bakıldığında, seçmenin yüzde 60'ı İsrail'e silah sevkıyatlarına karşı olduğunu beyan etti. İktidar koalisyonunun ortakları liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeninin yüzde 52'si, Yeşiller tabanının ise yüzde 50'si silah ihracatına karşı olduklarını belirtti.

İsrail'e silah yardımına en kuvvetli itiraz ise siyasi yelpazenin solundaki ve sağındaki partilerden geldi.

Yakın dönemde kurulan sol popülist parti Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) seçmeninin yüzde 85'i İsrail'le silah ticaretine karşı olduklarını belirtti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) seçmeni arasında bu oran yüzde 75 oldu.

dpa / MUK,EC

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