Anket: Almanlar demokrasiden memnun değil

Almanya'da insanların siyaset ve topluma yönelik tutumlarını inceleyen ve her yıl yapılan "Deutschland-Monitor" (Almanya Monitörü) anketine göre Almanya'nın doğusunda yaşayanların yarıdan fazlası (yüzde 56) ve batıdaki her on kişiden dördü (yüzde 40) demokrasinin işleyişinden memnun değil.

Öte yandan ankete katılanların nerdeyse tamamı (yüzde 97), yönetim biçimi olarak demokrasiyi desteklediğini ifade etti.

Almanya Monitörü anketi Halle Sosyal Araştırmalar Merkezi, Jena Üniversitesi ve Mannheim'daki Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından her yıl yapılıyor. Anket, 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ekim aylarında yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğu-Batı farkı

Ankete göre ülkenin doğusunda ve batısında yaşayanlar, ya da kırsalda veya kentte yaşayanlar arasında, yaşam kalitesi açısından neredeyse hiç fark yok. Ancak ülkenin doğusunda yasayanlar yüzde 19'luk bir oranla batıdakilerden iki kat daha fazla geride bırakıldığını düşünüyor. Buna ek olarak, politikacıların bölgeleriyle yeterince ilgilenmediği ve ekonomik kalkınma için çok az şey yaptığı izlenimine doğuda yasayanlarda daha sık rastlanıyor.

Doğu-Batı arasındaki farklılıklar kısmen nesnel faktörlerden kaynaklanıyor. Geride bırakılmışlık hissi özellikle yaşlanma ve göçten daha fazla etkilenen Doğu Almanya ile yapısal olarak zayıf bölgelerde yaygınlık gösteriyor.

Jena Üniversitesi'nden siyaset bilimci Marion Reiser, "Bu duygu ciddiye alınmalı çünkü kendilerini ya da bölgelerini 'geride bırakılmış' olarak görenler popülist tutumlara daha meyilli ve demokrasinin işleyişinden daha az memnun" dedi.

Almanların hemfikir olduğu konular neler?

Araştırmaya göre, refah devletinin merkezi rolü konusunda ise Almanya genelinde geniş bir mutabakat mevcut. Batı Almanların yüzde 66'sı, Doğu Almanların ise yüzde 78'i devletin yaşamdaki genel riskleri absorbe ederek bir nevi tampon görevi görmesini bekliyor. Vatandaşlar, devletin örneğin sosyal güvenlik ve uygun fiyatlı konut sağlama görevi olduğu görüşünde de neredeyse hemfikir.

Son on yılda devletin bazı alanlarda düzenleme yapmasına yönelik çağrılar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bunlar arasında hastalık, yaşlılık ve işsizlik durumlarında bakım, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve gelir eşitsizliklerinin azaltılmasının yanı sıra ücret ve fiyat kontrolleri ile çalışmak isteyen herkes için iş garantisi sayılabilir. Araştırmaya göre bu noktalarda batı ve doğuda yasayanlar birbirine benzer görüşlere sahip.

