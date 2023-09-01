Anket: Almanların hükümete de ekonomiye de güveni kalmadı

Yapılan bir anket, Almanların ekonomiye de hükümetin sorunları çözebileceğine de güveninin kalmadığını ortaya koyuyor. Yüzde 55'lik kesim hükümetin ekonomiyi daha da zayıflattığı görüşünde.

Almanya'da yapılan bir anket, ülkenin ekonomik gücüne ve hükümete duyulan güvende son birkaç ayda büyük bir erozyon yaşandığını ortaya koydu.

Allensbach Enstitüsünün yaptığı ankete göre Almanların yarısı, ülkenin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olma özelliğini 10 ila 15 yıl içinde yitireceğini düşünüyor. Bu oran, 2022 yılındaki ankette yüzde 30 olarak kaydedilmişti. Muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin yaptırdığı ankete göre ülkenin ekonomik gücünü sürdüreceğini düşünenlerin oranı ise 2022'de yüzde 48 iken yüzde 31'e geriledi.

Halkın yanı sıra iş dünyasının görüşlerinin de sorulduğu ankette ekonominin genel görünümünün yanı sıra hükümete duyulan güvenin de büyük darbe aldığı ortaya çıktı. İş dünyasından yöneticilerin yüzde 58'i Almanya'nın doruk noktasını geride bıraktığını belirtirken yüzde 76'sı yüksek enerji fiyatlarının sanayide çöküşe yol açacağı endişesini haklı bulduğunu kaydetti. Halkın yüzde 68'i de ülke sanayisinin kalıcı bir zayıflama sürecine girdiğini düşünüyor.

Almanya'nın çok iyi bir ekonomi merkezi olduğuna inandığını belirtenlerin oranı da geçen yıl yüzde 71 iken bu yıl yüzde 41'e geriledi. Almanya'nın ekonomik açıdan güçlü ve cazip bir merkez olduğundan kuşku duyanların oranı ise yüzde 15'ten yüzde 50'ye yükseldi. Ankete katılanların yüzde 83'ü bürokrasinin azaltılmasının büyük önem taşıdığını belirtirken alınması gereken önlemler sıralamasında bürokrasiyi idarede modernizasyon, dijitalleşme, okul ve üniversitelerde eğitimin iyileştirilmesi izledi.

Hükümete büyük tepki

Anket, ülke ekonomisine duyulan güvendeki büyük düşüşte iktidardaki koalisyon hükümetine yönelik düşüncelerin etkili olduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 76'sı, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümetin ülkeyi ileriye taşıyabileceğine inanmıyor. Yüzde 55'lik kesim, hükümetin izlediği politikaların ekonomiyi daha da zayıflattığını düşünürken bu politikaların ekonomiyi güçlendirdiğine inananların oranı yüzde 10'da kaldı.

Partilerin sorunları çözme yetisine duyulan güven de düşük çıktı. Ekonomik sorunların çözümünde SPD ve FDP'ye güvenenlerin oranı yüzde 7 olurken Yeşiller'in sorunları çözeceğine inananların oranı yüzde 5 olarak kaydedildi. Ankete katılanların yüzde 27'si ise sorunları Hristiyan Birlik partilerinin çözebileceğine inandığını belirtti.

rtr/BK,BÖ

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