Anket: Almanların üçte ikisi yeni bir hükümet istiyor

Almanya'da yapılan bir anket vatandaşların hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 64'ü yeni bir hükümet istediğini, yüzde 70'i Başbakan Scholz'dan memnun olmadığını bildirdi.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, vatandaşların neredeyse üçte ikisinin yeni bir hükümet istediğini ortaya koydu.

Bild am Sonntag gazetesi tarafından kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırılan ankette bin 203 katılımcıya "Pazar günü genel seçim olsa ne oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 64'ü Almanya'da hükümetin değişmesinin iyi olacağını belirtti. Ankete katılanların sadece yüzde 22'si Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Anket, özellikle Başbakan Olaf Scholz ve partisi SDP'ye verilen desteğin azaldığını gösterdi. Buna göre, ankete katılanların yüzde 70'i Scholz'un çalışmalarından memnun olmadığını ifade etti. Aynı şirketin dört hafta önce yaptığı ankete kıyasla Başbakan'dan duyulan memnuniyetsizliğin 10 puan fazla olması dikkat çekti.

Ankete göre SPD, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üç puan gerisinde kaldı. Bir hafta önceye kıyasla iki puan kaybeden SPD'nin oyları yüzde 18 olarak belirlendi. AfD'nin oy oranında ise değişiklik olmadı. Ankete katılanların yüzde 21'i AfD'yi tercih edeceğini kaydetti.

Oylarını bir puan artıran muhafazakâr çizgideki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 27 ile birinci sıradaki yerini korudu. Koalisyon partilerinden Yeşiller'in oy oranı yüzde 14, FDP'nin ise yüzde 8 olarak kaydedildi. Muhalefetteki Sol Parti'nin oyları yüzde 4'te kaldı.

Diğer anketlerde de benzer sonuçlar

Kamu yayın kurumu ZDF tarafından Seçim Araştırma Grubu ile yapılan Politbarometer anketi de koalisyon hükümetine vatandaşının güveninin azaldığını gösterdi. Bu ankette, "Hükümet sorunların çözümünde ilerleme sağlıyor mu?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 83'ü "hayır" yanıtı verdi. Ankete katılanların yüzde 58'i de hükümetin işini iyi yapmadığını belirtti.

Bir başka kamu yayın kurumu ARD tarafından kamuoyu araştırma şirketi infratest dimap'a yaptırılan Deutschlandtrend anketi de koalisyon partilerinin oy kaybettiğini ortaya koydu. Buna göre, SPD'nin oyları yüzde 17, Yeşiller'in yüzde 14 ve FDP'nin yüzde 7 civarında kaldı. Hristiyan Birlik yüzde 27 ile birinci parti olurken, AfD yüzde 21 ile ikinci sırada yer aldı. Bu ankette de Sol Parti'nin aldığı oy oranı yüzde 4 oldu.

DW, AFP, dpa/JD, CÖ

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