 Anket: Almanların çoğu Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasını istiyor | ALMANYA | DW | 29.10.2019

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ALMANYA

Anket: Almanların çoğu Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasını istiyor

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 58’i Türkiye’nin NATO üyeliğine son verilmesini istedi. Yüzde 61 ise Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu ifade etti.

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Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunun Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasından yana olduğunu ortaya koydu. Alman haber ajansı dpa'nın YouGov kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 58'i Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasını isterken sadece yüzde 18'i buna karşı olduğunu ifade etti. 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 33 kişi katıldı.

Ankete katılanların çoğu Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik daha sert bir tutum izlemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Buna göre, yüzde 61'i ekonomik yaptırımlar uygulanmasını, yüzde 69'u da silah ve teçhizat ihracatının tamamen durdurulmasını talep etti.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâta başlamasının ardından Alman hükümeti, Ankara'ya silah ihracatına kısıtlamalar getirmişti. Ekonomik yaptırım olarak da, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması isteniyor. Almanya'da muhalefet partileri de Hermes kredi ve yatırım garantilerine son verilmesini talep ediyor.

NATO'dan çıkartmak gerçekçi değil

Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesi ise 1949 yılında imzalanan NATO anlaşmasında öngörülmediği için gerçekçi görülmüyor. NATO anlaşmasında herhangi bir değişikliğin bütün üyelerin onayı ile yapılması gerekiyor.

Sol Parti, Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesini talep ediyor. Ancak koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grup başkanı Rolf Mützenich de Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayan açıklamalarda bulunmuştu. SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Cumartesi günü Ankara ziyareti sırasında "Türkiye, Almanya için önemli bir NATO müttefiki ve öyle de kalacak” demişti.

Suriye'de güvenli bölge

YouGov tarafından yapılan ankette Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler liderliğinde güvenli bölge oluşturulması önerisi de soruldu. Ankete katılanların yüzde 30'u güvenli bölge önerisini olumlu karşılarken, yüzde 39'u bu öneriyi reddetti.

Anketi yanıtlayanların yüzde 50'si, Alman askerlerinin bölgede olası bir Birleşmiş Milletler misyonuna katılmasına karşı olduğunu ifade etti. Yüzde 26'sı bu fikri desteklerken, yüzde 24'ü ise görüş beyan etmedi.

Alman Savunma Bakanı'nın güvenli bölge önerisi koalisyon içinde de görüş ayrılıklarına yol açmıştı. Dışişleri Bakanı Maas, öneriye mesafeli yaklaşmıştı. Ankete katılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) seçmeninin yüzde 39'u öneriyi desteklerken SPD seçmenlerinin ise yüzde 29'u öneriyi olumlu bulduğunu dile getirdi.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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