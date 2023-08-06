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AfD'ye destek dört ay sonra ilk kez azaldı

2 saat önce

Almanya'da yapılan bir anket, AfD'ye desteğin dört ay sonra ilk kez düşüş kaydettiğine işaret etti. Partinin bu hafta sonu kabul edilen seçim programında ise AB yerine "Avrupa Ulusları Federasyonu" kurulması önerildi.

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AfD'nin Magdeburg'daki kongresinde, sahnede büyük boyutta ışıklandırılmış "AfD" yazısı - (28.07.2023)
AfD'nin Magdeburg'daki kongresiFotoğraf: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Almanya'da INSA kamuoyu araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket, İslam ve göç karşıtıAlmanya için Alternatif (AfD) partisine desteğin yüzde 21 olduğunu ortaya koydu. Geçen haftaki ankette AfD'ye destek yüzde 22'ydi. Böylece sağ popülist AfD'ye destek, INSA tarafından Bild gazetesi için her hafta düzenlenen anketlerde dört ay sonra ilk kez düşüş göstermiş oldu. INSA'nın yaptığı kamuoyu araştırmasında AfD'ye yönelik destek, 25 Mart'tan beri sürekli artıyordu.

Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri bloğuna destek bir puan artışla yüzde 27'ye yükseldi. Koalisyon hükümetinde yer alan partilerden Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) destek de bir puan artarak yüzde 19 oldu. Koalisyondaki diğer partilerden Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oranları ise değişmedi. Ankete katılanların yüzde 14'ü Yeşiller'i, yüzde 7'si ise FDP'yi desteklediğini belirtti.

Oranı değişmeyen bir diğer parti de muhalefetteki Sol Parti oldu. Katılımcıların yüzde 5'i, bugün seçim olması halinde bu partiye oy vereceğini dile getirdi. INSA, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen anket kapsamında bin 203 kişiyle görüştüğünü duyurdu.

AfD'nin seçim programındaki çarpıcı AB detayı

AfD'nin Magdeburg kentindeki kongresinde, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik programı da parti delegeleri tarafından bugün onaylandı. Parti, seçim programında Avrupa Birliği'ni (AB) "başarısız olmuş bir proje" olarak değerlendirdi ve bu kurumun "reform yapılabilir" durumda olmadığını savundu. AfD programında, AB'nin yerine "Avrupa Ulusları Federasyonu" getirilmesi için bir referanduma gidilmesi yönünde çağrı yapılıyor.

AfD kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Alice Weidel
Alice WeidelFotoğraf: AFP

AfD'nin seçim programının daha önceki taslağında, AB'nin "kontrollü şekilde feshedilmesi" ve partinin "Dexit" planı çerçevesinde Almanya'nın AB'den çıkması gibi çağrılar da bulunuyordu. Ancak parti kongresinde yapılan tartışmalar sonucunda bu ifadeler programdan çıkarıldı.

"Egemen ve demokratik devletlerden oluşan bir Avrupa topluluğu" fikri savunulan belgede, AB'nin göç ve iklim politikası gibi konular dâhil, "Avrupa'yı varoluşsal olarak etkileyen tüm alanlarda tamamen başarısızlığa uğradığı" iddia ediliyor. AfD, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu yönündeki bilimsel açıklamaları reddediyor.

Programda, Euro'nun ortak para birimi olarak kullanılmasına bir kez daha karşı çıkılırken ülkelerin isimleri verilmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO'daki liderliği ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına dair eleştiriler de tekrarlanıyor.

Partinin Eş Genel Başkanı Alice Weidel onaylanan taslak üzerinde Cumartesi gecesi uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Alman haber ajansı dpa, yeni taslağın AfD'nin AP seçimlerindeki ilk sıra adayı Maximilian Krah tarafından da desteklendiğini bildirdi.

 

DW,dpa / CÖ,ET

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