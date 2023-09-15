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Anket: AfD yüzde 22'lik oy oranını korudu

15 Eylül 2023

Almanya’da sağ popülist AfD partisi yeni yapılan ARD-Deutschlandtrend anketinde yüzde 22'lik oy oranını ve siyasi partiler arasında ikinciliğini korudu.

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AfD'nin Magdeburg'daki etkinliğinde görülen parti logosu
Fotoğraf: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Yeni yapılan ARD-Deutschlandtrend anketi, sağ popülist çizgideki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 22'lik oy oranını koruduğunu ortaya koydu. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranının 31 Ağustos tarihli bir önceki ankete göre bir puan düşerek yüzde 28 olduğu görüldü. Üçüncü sırada yüzde 16 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) geliyor. Hükümet koalisyonuna liderlik eden SPD'nin oy oranı bir önceki ankete kıyasla değişmezken koalisyonın diğer iki ortağı oy oranını birer puan artırdı. Yeşiller'in oy oranı yüzde 15 olurken, küçük ortak Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 7 olarak ölçüldü. Sol Parti'nin oy oranı ise bir önceki ankette olduğu gibi yüzde 4. Bu oranlara göre Almanya'da bu pazar günü yapılacak bir genel seçimde hükümet partileri çoğunluğu yakalayamıyor.

Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) bugün dünya genelinde iklim grevi düzenliyor. Almanya'daki vatandaşlara Gelecek için Cumalar hareketiyle ilgili sorular da yöneltildi. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) iklimin korunması konularında bu hareketin kendilerini etkilediğini söyledi. Yeşiller'e oy verenlerde bu oran yüzde 45 düzeyinde görülürken, SPD seçmeninde aynı oran yüzde 28, CDU/CSU seçmeninde yüzde 22, FDP seçmeninde yüzde 18 ve AfD seçmeninde yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kamuoyu yoklama şirketi infratest dimap'ın yaptığı temsili ankette bu hafta Salı ve Çarşamba günleri toplam 1222 seçmene sorular yöneltildi. Anketin hata payının 2 ila üç puan olduğu kaydedildi.

AFP / EC, HT

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