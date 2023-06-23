Anket: AfD Almanya'da en büyük ikinci siyasi güç

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, sağ popülist AfD partisinin oy oranı yüzde 19'a çıktı. Böylece AfD ülkedeki en büyük ikinci siyasi güç durumuna geldi.

Almanya'da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisindeki yükseliş sürüyor.

Güncel bir kamuoyu araştırmasına göre, muhalefetteki aşırı sağcı AfD partisi, iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranını geçti. Anket sonucuna göre AfD'nin oy oranı yüzde 19'a yükseldi, SPD'nin oy oranı ise yüzde 17'ye geriledi.

Bundan önce Haziran ayı başında yapılan ankette iki parti de yüzde 18'erlik oy oranıyla ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından ikinci sırayı paylaşmıştı.

Kamu yayın kurumu ARD'nin düzenli olarak yaptığı "Deutschlandtrend" araştırmasına göre AfD geçen aya oranla oylarını bir puan artırarak yüzde 19'a çıkardı.

Infratest dimap şirketi tarafından yapılan anket, aynı dönemde oy oranı değişmeyen CDU'nun yüzde 29 ile birinci sırada olduğunu ortaya koyuyor. SPD de bir puanlık kayıpla, AfD'nin bir puan gerisine düştü. Koalisyon hükümeti ortaklarından Yeşillerin oyu da yüzde 15'te sabit kaldı. Geçen ankette de aynı olan bu oran, 2021 yılının Eylül ayından bu yana partinin en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Koalisyonun küçük ortağı, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) de bir puanlık kayıpla yüzde 6'ya geriledi.

Muhalefetteti Sol Parti ise anket sonucuna göre, şu anda seçim olması halinde yüzde 4'lük oy oranı ile, yüzde 5'lik seçim barajının altında kalarak Federal Meclise giremeyecek.

Seçim olması halinde oyunu AfD'ye vereceğini söyleyen her üç kişiden ikisi, ülkeye yönelik göçü en önemli sorun olarak değerlendiriyor.

AfD'nin oy oranı doğuda daha yüksek

Öte yandan AFD'nin oy oranı doğu Almanya'da bulunan eyaletlerde daha yüksek durumda.

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadeleden sorumlu görevlisi Felix Klein AfD'ye doğu Almanya'daki artan onayla ilgili endişelerini dile getirdi.

Klein "Toplumda genel olarak artan memnuniyetsizlik orada (doğuda) batıya oranla daha da güçlü bir şekilde kendini gösteriyor" şekline konuşan Klein, "İnsanlar öfkelerini boşaltmak istiyor" dedi.

AFP, dpa / SSB, TY

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