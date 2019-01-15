 “Ankesörlü telefon” operasyonlarında 115 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 25.02.2019

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TÜRKİYE

“Ankesörlü telefon” operasyonlarında 115 gözaltı

Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında 81 muvazzaf askerin de bulunduğu 115 kişi hakkında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

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Gülen yapılanması ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) operasyonlar devam ediyor. Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen yapılanması operasyonunda 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. (22.02.2019)

Ankara merkezli 75 ilde Gülen yapılanması ile ilgili operasyon düzenlendiği, bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildiriliyor. (12.02.2019)

Darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar açılan ve karara bağlanan davalarda 1934 kişi müebbet hapis cezası aldı. Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda 50 binden fazla kişi tutuklandı. (18.12.2018)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Gülen yapılanması üyelerinin birbirleriyle haberleşmek maksadıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yaptıkları gerekçesiyle 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kişilerden birinin binbaşı, üçünün yüzbaşı, 43’ünün üsteğmen, üçünün teğmen, 50’sinin astsubay ve birinin Ticaret Bakanlığı’nda aktif görevde bulunan bir kişi olduğu aktarıldı. Gözaltına alınan askerlerin 67’sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedilirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Adana merkezli 12 ilde Gülen yapılanmasının TSK’daki örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 14’ü muvazzaf olmak üzere toplam 18 asker hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma’da görevli bir binbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen, dokuz astsubay ve altı uzman çavuş rütbesindeki asker olduğu, bu kişilerin ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Geçen hafta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Gülen hareketinin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

DW,İHA/DÇÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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