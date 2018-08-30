 Ankara′nın nüfuzuna karşı ″Alman İslamı″ | ALMANYA | DW | 03.09.2018

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ALMANYA

Ankara'nın nüfuzuna karşı "Alman İslamı"

Alman hükümeti, ülkede yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin nüfuz kurmasına karşı harekete geçiyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, "Bu muhtemelen Ankara'nın hoşuna gitmeyecek ama biz buna dayanacağız" dedi.

Deutschland DiTiB-Moschee in Stuttgart (picture alliance/dpa/D. Naupold)

Almanya'da İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Müslümanlar üzerinde başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin etkisini azaltmak amacıyla harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, Almanya'daki Türk kökenli Müslümanların "Almanya'daki yaşam tarzlarına uygun kendi kriterlerini geliştirmeleri ve dini personellerini yetiştirmesi gerektiğini" belirterek "Bu durum muhtemelen Ankara'nın hoşuna gitmeyecek ve sorunlara yol açacak. Ancak biz buna dayanacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) atıfta bulunarak "Biz yurt dışından güçlerin Almanya Müslümanlarına dinlerini nasıl yaşayacaklarını tavsiye etmelerine çok uzun süre seyirci kaldık" diye konuştu.

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Türkiye'den gönderiliyor ve maaşları Türk devletince ödeniyor.

Müsteşar Kerber, Almanya'da sayıları yaklaşık beş milyona ulaşan Müslümanların, "Almanya İslamı ve niteliğini belirlemesi gerektiğini" belirtti. Alman devletinin bu konuya doğrudan müdahil olmayıp kendi aralarında organize olmaları için Müslümanlara yardım edebileceğini kaydeden Kerber, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Almanya Müslümanlarını, "Almanya İslamı konusunda bir tartışma yürütmeleri" konusunda teşvik edeceğini ifade etti.

Markus Kerber

Markus Kerber

DİTİB'e teşvik verilmiyor

Alman İçişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) projelerine teşvik verilmediği belirtilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı, DİTİB ile ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017'den bu yana DİTİB'in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini ifade etmişti. Cami cemaatleriyle işbirliği konusunda eyaletler kendileri hareket ediyor. Ancak belirli projelerin desteklenmesi konusunda hükümet de devreye giriyor. 

Köln merkezli DİTİB, son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herford kentindeki DİTİB camisinde, Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ayrıca DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen yapılanması hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin ile Ankara arasında gerilime yol açmıştı. DİTİB "casusluk" iddialarını reddetmişti. Almanya'da DİTİB'e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

KNA, AFP / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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