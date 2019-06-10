Ankara'dan Washington Post'a terör suçlaması

Washington Post gazetesinin PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer vermesine tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'de bugün yaptığı açıklamada, gazeteyi terör propagandası yapmakla suçlayarak "Nasıl oluyor da ABD'nin terör listesine eklediği PKK'nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Washington Post'un ifade ve basın özgürlüğünü gerekçe gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Tamam bu konuda bir sıkıntı yok. Peki 'terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi diyorsun', 'hayır girmez' diyor" şeklinde sözlerini sürdürdü. Washington Post'un IŞİD lideri Bağdadi'nin, El Kaide ya da Boko Haram'ın liderlerinin makalesini yayınlayamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Maalesef bugün dünyanın terörle mücadelede içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır" şeklinde ABD merkezli gazeteyi eleştirdi.

Kalın'ın açıklaması

Makaleyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün bir yazılı açıklama yaptı.

"Washington Post'un terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayınlaması büyük bir skandaldır" diyen Kalın, "PKK'nın ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde bulunduğunu ve Washington Post'un terör propagandası yaparak ABD yasalarını çiğnediğini" savundu. Kalın, "Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Cemil Bayık makalesinde ne yazdı?

Cemil Bayık, Washington Post gazetesinde dün yayımlanan makalesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'ten bu yana Kürtlerin vatandaşlık hakları için mücadele ettiğini ve 50 yıllık mücadele sonrası silahlı mücadeleye başvurmaktan başka çareleri kalmadığını" savunmuştu.

Makalesinde Şubat 2015'teki barış sürecine de değinen Bayık, "Erdoğan'ın yapılan görüşmelerin seçim sürecinde AKP'ye yaramayacağını gördüğünde çatışmayı tercih ettiğini" belirterek "Türkiye devletinin temsilcileri ile liderimiz Öcalan arasında gerçekleşen düzenli toplantılar sona erdirildi" dedi. "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı" başlıklı makalesinde Bayık, ayrıca "Türkiye sınırları içinde Kürt sorununun politik çözümünü müzakere etme güvencesini bir kez daha ilan ediyoruz" görüşüne yer verdi.

DW/HS,JD

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