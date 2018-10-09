Ankara'dan Viyana'ya "bozkurt işareti" kınaması

Türk Dışişleri Bakanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan bozkurt işaretinin 1 Mart'tan itibaren yasaklı semboller listesine alınacak olmasını kınadı.

Dışişleri açıklamasında, "Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan yasanın, bozkurt işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan 'Bozkurt' işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür" denildi.

Avusturya'nın bu kararla "sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef aldığı" eleştirisinde bulunan Dışişleri, Avusturya'yı "ikili ilişkilere ciddi etkileri olacak bu yoldan dönmeye" çağırdı.

4 bin euroya varan para cezası

Avusturya'da İçişleri Bakanlığı'nın yasaklı semboller listesine 1 Mart itibarıyla eklenecek 13 yeni sembol ve bayrağın arasında bozkurt işaretinin yanı sıra PKK, Müslüman Kardeşler, Hamas, Hizbullah ve Hırvat faşist örgüt Ustaşa'nın sembolleri de bulunuyor.

Geçen yıl iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) oylarıyla meclisten geçen yasa, yasaklı sembollerin kullanılması durumunda 4 bin euroya varan para cezası öngörüyor. İhlalin tekrarı durumunda para cezası 10 bin euroya kadar yükselebilecek.

Terör örgütlerinin propagandası amacını gütmeyen ya da eylem ve ideolojilerini yaymayı hedeflemeyen medya haberciliği, film, tiyatro oyunları ve sergiler cezadan muaf tutulacak.

DW/BK,EC

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