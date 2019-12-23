Ankara'dan Moskova'ya İdlib çağrısı

İdlib'de beş Türk askeri ve üç sivil personelin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'ya çağrıda bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Altun, "Eğer Rusya, Esad rejiminin bizi hedef almasını engelleyemezse, bugün İdlib'de olduğu gibi olası bir tehdit karşısında harekete geçmekten çekinmeyiz" dedi. Altun, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığının yeni bir insani kriz yaşanmasının önündeki tek engel olduğuna dikkat çeken Altun, "Eğer bu gibi saldırılar karşısında uluslararası toplum Türkiye'nin yanında durmazsa, yeni bir sığınmacı krizi ile karşı karşıya kalacak. Dünyaya bunun sürdürülemez olduğunu söylüyoruz ama başka tarafa bakmayı tercih ediyorlar" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin Batılı müttefiklerinin sadece sığınmacı akını tehdidine aldırış ettiğini savunan Altun, "Kuzey Suriye'deki askeri operasyonlarımızı eleştirme cesaretini gösteriyorlar. Hepsi, akılını başına toplamalı" dedi. Altun ayrıca Suriye'deki krizin uluslararası toplumun müdahil olması ve destek vermesi ile çözülebileceğini vurguladı.

Akar sınırda

İdlib'deki gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden heyette yer alan Akar, heyetten ayrılarak TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi. Ankara'daki görüşmenin ardından Akar sınıra hareket etti. NTV, Akar'ın sınır birliklerini denetlediğini duyurdu.

Bahçeli: Moskova yönetimi ikiyüzlüdür

İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırının "düşmanlık" olduğunu söyledi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada "İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, Suriye'de Beşar Esad yönetimine desteğini veren Rusya'yı da eleştirdi. Bahçeli, "Suriye'de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür" değerlendirmesini yaptı. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin inandırıcılığının kalmadığını da savunan MHP lideri Bahçeli, "Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" dedi.

Rusya: İdlib'deki militanlar endişe kaynağı

İdlib'deki gelişmelere ilişkin Rusya'dan da açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Peskov ayrıca İdlib'deki hava sahasının kontrolünü elinde tutan Rusya'nın bölgedeki militan grupların faaliyetleri konusunda endişeli taşımayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Suriye'de ordu, cihatçı grupların da aralarında olduğu silahlı muhaliflerin kontrolünde olmayı sürdüren İdlib'e yönelik operasyonları son günlerde artırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir mülteci dalgası tehdidine dikkat çekerek, "Ülkemizin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına da seyirci kalamayız" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hafta sonu İdlib'deki gözlem noktalarına takviye birlikler ve yığınak yapmaya başlamıştı. Takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından ateş açılması sonucu beş asker ve üç sivil personel hayatını kaybetmişti.

AFP,rt/ÖA,EC

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