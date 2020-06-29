Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, koronavirüs salgını sebebiyle üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uyguladığı seyahat kısıtlaması ile ilgili listeden Türkiye'yi çıkarmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Brüksel'in aldığı bu kararla ilgili olarak hayal kırıklığı içinde olduğunu bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarılarının ortada olduğunu ifade eden Aksoy, "Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi" dedi.

Türkiye'nin salgın döneminde uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma içinde bulunduğunu belirten bakanlık sözcüsü, bu çerçevede Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve iş birliğine devam edileceğini ifade etti. Aksoy, Türkiye'nin yapılan bu yanlışlığın en kısa sürede düzeltilmesini beklediğini vurguladı.

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14 ülkeye seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

AB Konseyi yaptığı son değerlendirmelerin ardından, COVID-19 vaka sayılarında AB ülkelerindekilere yakın verilere sahip 14 ülkeden gelenlere yönelik, zorunlu olmayan durumlardaki seyahat kısıtlamasını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırmıştı. Bu ülkeler, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan ve Japonya'dan oluşuyor.

Türkiye dışında, ABD, Rusya, Brezilya ve Hindistan'dan gelenlere yönelik seyahat kısıtlaması ise devam ediyor. AB Konseyi söz konusu listeyi 15 Temmuz'da güncelleyecek.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe