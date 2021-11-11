Ankara'dan Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizine dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır" denildi.

"Sorunun parçası değiliz"

Ayrıca "Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz" denilen açıklamada "Bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir. Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir" ifadelerine yer verildi.

"Sorunun itidalle çözülmesini ümit ediyoruz"

"Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir" diyen Dışişleri Bakanlığı "İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Belarus-Polonya sınırında binlerce sığınmacı soğuk hava şartlarına rağmen AB'ye girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. AB, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu göçmenleri bilinçli olarak sınıra yönlendirmekle suçluyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Salı günü yaptığı açıklamada yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün sorunun çözümünde Belarus üzerinde etkide bulunması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

DW / EC, TY

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