Ankara'dan AP Raporu'na tepki: Sığ ve vizyonsuz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun dün kabul ettiği Türkiye Raporu'na tepki geldi. Açıklamada "Rapor sığ ve vizyonsuz yaklaşımın bir yansımasıdır" denildi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 Yılı Türkiye Raporu'na Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB'ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Akıl dışı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP'nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz."

Avrupa Parlamentosu binası Fotoğraf: Daniel Kalker/picture alliance

"AP'nin rapora dahil ettiği Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır" diyen Dışişleri Bakanlığı, "Önümüzdeki süreçte, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ülkemizin vize serbestisi diyaloğunun hızla tamamlanması AB ile ortak hedefimizdir. Bu konularda atacağımız karşılıklı adımlar, Türkiye-AB ilişkilerini ve katılım sürecimizi yeni ve dinamik bir düzleme taşıyacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ülkemiz, güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında AB'yi küresel güç haline getirecek potansiyele sahiptir. Bu gerçeğin tespiti, bazı çevrelerin günlük çıkarlarına teslim olmayan vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür" denildi.

Dışişleri'nin açıklaması "2024 yılı AP seçimleri sonrasında oluşacak yeni Parlamentonun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğini ümit ediyoruz" ifadeleriyle son buldu.

Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye Raporu'nda neler var?

DW / EC, HT

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