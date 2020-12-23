 Ankara′dan Almanya′ya ″Dündar″ mesajı: İade bekliyoruz | TÜRKİYE | DW | 23.12.2020

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TÜRKİYE

Ankara'dan Almanya'ya "Dündar" mesajı: İade bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Almanca paylaşım yaparak Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesini istedi. Almanya Dışişleri Bakanı, Dündar kararını "bağımsız gazeteciliğe darbe" diye nitelemişti.

06 | DW Stammtisch - Political podcast from Berlin

Gazeteci Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Alman hükümetinden gelen tepkiye Türkiye’nin yanıtı gecikmedi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Almanca yaptığı paylaşımlarda Can Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını savundu. Altun, "Bugünkü mahkeme kararını düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Maas "bağımsız gazeteciliğe darbe" demişti

Dündar kararına Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan tepki gelmiş, Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada gazeteciliğin topluma verilen vazgeçilmez bir hizmet olduğunu belirterek bu hizmetin özellikle de yönetenlere eleştirel yaklaşıldığı durumlarda önem taşıdığını vurgulamıştı.

Can Dündar hakkında verilen kararı "Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" olarak nitelendiren Maas, "Basın özgürlüğü temel bir haktır ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor” ifadelerine yer vermişti.

Mahkemenin kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün sona eren davada Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

DW / SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

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