 Ankara′dan Akıncı′nın sözlerine kınama | TÜRKİYE | DW | 13.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ankara'dan Akıncı'nın sözlerine kınama

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" sözü ve harekatla ilgili diyalog çağrısı Ankara’nın tepkisini çekti.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı

Kıbrıs Türk kesimi lideri Mustafa Akıncı'nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" şeklindeki açıklaması Türkiye hükümetinin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Akıncı'yı "esefle kınadığını" söyledi.

"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır" diyen Oktay "Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "1974 Kıbrıs Barış Harekatında, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan Kahraman Ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır" diye yazdı.

AKP Sözcüsü Çelik: Basiretsizlik ve saygısızlık

Akıncı'ya bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Akıncı'nın diyalog ve diplomasi çağrısını şu sözlerle eleştirdi: "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz."

"Bu açıklamaları kınıyoruz" diyen Çelik "KKTC'deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyona ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapmıştı. Akıncı açıklamasında "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM: 130 bin kişi bölgeden kaçtı

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 130 bine ulaştığını açıkladı. (13.10.2019)  

Trump’tan Kürt milislere çağrı: Geri çekilin

ABD Başkanı Donald Trump, hava gücü olmayan Kürt milislerin Türkiye’ye karşı galip gelmelerinin çok zor olduğunu belirterek, bu unsurlara sınır hattından çekilme çağrısında bulundu. (13.10.2019)  

Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı

"Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününe girerken Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde halk tedirgin. İlçeyi terk eden vatandaşlar Mardin merkezdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Şirvan Görer’in izlenimleri. (13.10.2019)  

Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt verdi. Çavuşoğlu DW Türkçe’ye verdiği özel mülakatta “Yaptırım ve tehdit yerine, herkesin sözünü tutmasını” istedi. (12.10.2019)  

Benzer içerik

Turkei | Bohrschiff Yavuz

Çavuşoğlu: İşbirliği sağlanmazsa Kıbrıs'taki faaliyetlerimiz sürecek 14.07.2019

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Rum tarafına yaptığı öneride öngörülen işbirliği mekanizmasının gerçekleşmemesi halinde ada etrafındaki faaliyetlerine “kararlılıkla” devam edeceklerini ifade etti.

Schweiz Zyperngespräche in Genf

Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor 09.08.2019

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla New York’ta üçlü görüşmede biraraya gelecek.

Anastasiades und Akinci

Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı 13.07.2019

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına işbirliği önerisinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öneriye "tam destek" açıklaması geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nusaybin Mardin Flucht von Zivilisten in Syrien (DW/S. Görer)

Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı

"Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününe girerken Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde halk tedirgin. İlçeyi terk eden vatandaşlar Mardin merkezdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Şirvan Görer’in izlenimleri.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  