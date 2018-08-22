 Ankara′dan ABD′ye ekonomik savaş suçlaması | TÜRKİYE | DW | 23.08.2018

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TÜRKİYE

Ankara'dan ABD'ye ekonomik savaş suçlaması

Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton’a verdiği yanıtta ABD’nin yargı sürecini yok sayarak taleplerde bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Kalın ABD’yi Türkiye’ye ekonomik savaş açmakla suçladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın papaz Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması halinde Ankara ile Washington arasındaki krizin sona ereceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Reuters haber ajansına yazılı açıklama yapan Sözcü Kalın, ABD yönetimine Türkiye’de yargının bağımsızlığına saygı gösterme çağrısında bulundu. Kalın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Rahip Brunson davası da hukuki bir davadır. Şahıs hakkında devam eden bir yargı süreci vardır. ABD'nin yargı sürecini yok sayarak bazı taleplerde bulunmasını elbette kabul edemeyiz” ifadesini kullandı.

Açıklamasında ABD'de İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Halkbank aleyhinde yürütülen soruşturmayı hatırlatan Kalın, "Halkbank’a yönelik bir takım haksız ve mesnetsiz suçlamaların gündeme getirilmesi ve bu kamu bankamızın yıpratılmak istenmesi de kabul edilemez” dedi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de yargılanarak 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump’ın ulusal güvenlik danışman Bolton, dün yaptığı açıklamada "Türk hükümeti papaz Brunson’ı serbest bırakmamakla büyük hata yaptı” demiş ve eğer Türkiye, "papaz Brunson'u koşulsuz olarak serbest bırakırsa, bu kriz hemen sona erer” şeklinde konuşmuştu.

Daha fazlasını okuyun: Brunson serbest kalırsa kriz sona erer 

Türkiye "ekonomik savaşın hedefi

Ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın Katar’ın Türkiye’ye yapacağı yatırımlarla ilgili açıklamasına da yanıt veren Kalın, "Bu açıklama Trump yönetiminin bir NATO müttefikini ekonomik savaşın hedefi haline getirdiğini kanıtlıyor” dedi.

"Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaş başlatmak gibi bir niyeti” bulunmadığını vurgulayan Kalın sözlerini “Fakat kendi ekonomosine ve yargısına yönelik saldırılara sessiz kalması beklenemez. Türkiye, sınırlayıcı ve cezalandırıcı önlemlere karşı dünyanın diğer ülkeleri ile birlikte hareket edecektir” şeklinde sürdürdü.

Bu tutumun Türkiye ile sınırlı olmadığına işaret eden Kalın, Trump yönetiminin bugüne kadar Meksika, Kanada, Avrupa ve Çin ile "ticaret, gümrük vergisi ve yaptırımları kullanarak küresel bir ticaret savaşı başlatma niyetini” ortaya koyduğunu vurguladı.

rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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