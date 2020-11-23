 Ankara′dan AB, İtalya ve Almanya′ya protesto notası | TÜRKİYE | DW | 23.11.2020

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TÜRKİYE

Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Roseline-A adlı Türk gemisinin Libya açıklarında durdurulması nedeniyle AB, İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'na nota verildiğini açıkladı.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. Müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığı vurgulanan açıklamada, Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından ilgili ülkelere nota verildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya Büyükelçisi'nin Ankara dışında olması nedeniyle Maslahatgüzar'ın çağrıldığı ifade edildi. 

Bakanlık açıklamasında, "Roseline-A adlı Türk ticari gemisine Irini Operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin izni olmadan çıkılması ve geminin denetlenmesi olayının protesto edildiği, verilen notada olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat hakkının da muhafaza edildiğinin kayıt altına alındığı" vurgulandı.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığını açıkladı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ortak bir açıklama yaparak Libya'daki barış sürecini engellemeye çalışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Alman Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü, gemide yapılan aramanın Türkiye'nin itirazı üzerine kesildiğini söyledi.

Almanya: İtiraz sonrası aramayı durdurduk

Almanya Savunma Bakanlığı, Irini bünyesinde görev yapan Alman firkateyninin söz konusu geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurulduğunu, aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi nedeniyle bunun onay olarak kabul edildiğini ifade etmişti.

Roseline-A gemisinde arama yapılmasına Türkiye'nin bu süre içerisinde itiraz etmediğini ifade eden Thiels, bu nedenle aramanın başlatıldığını söylemiş, ancak Türkiye'nin daha sonra itiraz etmesi üzerine aramanın durdurulduğunu söylemişti.

Libya açıklarında daha önce de gerginlik yaşanmıştı

AB'nin Irini adı verilen askeri misyonu, Libya'ya Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek için geçen Mart ayından bu yana Libya açıklarında görev yapıyor.

Libya açıklarında geçen Haziran ayında da Türk ve Fransız gemileri arasında gerginlik yaşanmıştı. Fransa, Akdeniz'de görev yapan bir savaş gemisinin Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı kargo gemisi "Çirkin"i kontrol etmek istediğini ve bu yöndeki girişimin gemiye eşlik eden Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini iddia etmişti. Fransa konuyu daha sonra NATO'ya taşımıştı.

DHA,DW/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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