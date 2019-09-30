Ankara'dan üç kamu bankasına kredi desteği

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanmalara karşı yeni bir önlem paketi daha açıkladı. Albayrak, üç kamu bankası için istihdam odaklı kredi paketi sağlanacağını duyurdu.
Malatya'da bugün katıldığı bir toplantıda kamu bankalarına mali destek sağlanacağını duyuran Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirterek "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bankaların, istihdam yoğun sektörlerde özellikle iki yıla varan anapara ödemesiz, beş yıla kadar vade içinde, düşük maliyetli, ancak uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasını sağlayacaklarını belirten Albayrak, böylece dört yeni ürünün de hayata geçirileceğini söyledi.
Kurumsal ticari krediler
Kurumsal ticari kredilerle ilgili alınan kararları da açıklayan Albayrak, "Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar" dedi. Albayrak, bu oranlarla 2014 yılı Nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış olacaklarını da söylerine ekledi.
Faiz oranlarının da yüzde 24'lerden yüzde 14'lere gerilediğini de kaydeden Albayrak, "Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
Faiz tahminleri güncellendi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal da enflasyon tahminlerini revize etti.
Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını belirten Uysal, bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
DW,HS/JD
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