Ankara'daki tren kazasında TCDD görevlileri tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait bir Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) geçen hafta Perşembe günü Ankara-Konya seferi sırasında bir kılavuz trenle çarpışması sonrası gözaltına alınan üç TCDD personeli tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre hareket memuru S.Y., makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E. kazada kusurlu bulundukları gerekçesi ile aynı gün gözaltına alındıktan sonra Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda meydana gelen kazandan sorumlu tutulan şüpheliler, ifade işlemi sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Halimliğine sevk edildi.

İfadeler basına yansıdı

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve en az 80 kişinin yaralandığı kazanın, hatta sinyalizasyon sistemi olmaması nedeniyle gerçekleştiğine dair tartışmalar sürerken, CNN Türk internet sitesinde şüphelilerin bu konudaki ifadeleri yer aldı.

Habere göre hareket memuru S.Y. ifadesinde "Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Makasçı O.Y. ise ifadesinde hareket memuru tarafından kendisine verilen talimatı uyguladığını, ancak demiryolu hatları üzerinde yaptığı değişiklikleri yoğunluk nedeniyle hareket memuruna teyit ettiğini hatırlamadığını belitti.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da tartışma yaratan sinyalizasyon sistemi ile ilgili olarak kazadan bir gün sonra bir açıklama yaparak "Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil" şeklinde konuşmuş ve bu konuda yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını kaydetmişti.

Tren kazasında dokuz kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı

Makina Mühendisleri Odası ise kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İlk belirlemelerimize göre Ankara-Sincan arasındaki YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunmaktadır" demişti. Açıklamada hattan sorumlu görevlilerin telsiz yoluyla iletişim kurduğu belirtilmişti.

206 yolcu vardı

Perşembe günü sabah erken saatlerde Ankara'dan Konya yönünde yola çıkan YHT'de 206 yolcu bulunuyordu. Hayatını kaybeden dokuz kişiden üçünün makinist olmasının yanı sıra, ölen yolcular arasında bir de Alman vatandaşı bulunuyor.

Türkiye'de en son ölümlü tren kazası bu yılın Temmuz ayında meydana gelmişti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kazada 24 kişi yaşamını yitirmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

DW/ÇÖ,GA

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