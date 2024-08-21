Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı.

Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara- Bolu sınırında saat 12.28'de çıkan yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yangının Bolu'nun Gerede ilçesine ilerlemesi nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına; Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Orman yangını nedeniyle Demirler köyü boşaltıldı. Fotoğraf: DHA

Ankara ve Bolu valileri bölgede

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Valisi Şahin, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığını belirterek, "Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. 6 helikopter, iş makineleri ile yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah kısa zamanda yangının önüne geçilir. Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazi daha çok meşeden oluşuyor. Meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Fakat otlardan ve rüzgardan dolayı yayılan bir yangın söz konusu. Helikopterlerimizle havadan, itfaiye ve iş makineleri ile karadan olmak üzere yangını söndürülme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair net olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak" diye konuştu.

Bolu'da 65 kişi tahliye edildi

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise "Demirler köyünde yaşayan 65 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangına hızlı müdahale edildi. Yangının, Demirler köyündeki evlere sıçramasını, birkaç metre kala AFAD ve itfaiye ekipleri önledi. Akabinde hemen güvenlik görevlileri ile birlikte o bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdık. Şu anda bulunduğumuz alan, otluk bir alan ancak Gerede kısmı ağaçlık bir alan. Müdahale için civar illerden takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Bu yangını söndürmek için herkes var gücü ile çalışıyor" dedi.

Yangına havadan da müdahale ediliyor. Fotoğraf: DHA

MSB: 7 helikopter görevlendirildi

Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam, Afyon'un Sandıklı ve İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınları için toplam 7 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait; 3 helikopter ile Afyon'un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" denildi.

DHA,ANKA/TY,BK

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