 Ankara′da Yüksek Hızlı Tren Kazası | TÜRKİYE | DW | 13.12.2018

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TÜRKİYE

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in bir kılavuz trene çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ankara Valisi Şahin, yedi kişinin hayatını kaybettiği ve en az 46 kişinin yaralandığı bilgisini verdi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Türkei Zugunglück in Ankara (picture-alliance/AA/D. Keskinkilic )

Sabah saatlerinde Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kılavuz trenle çarpıştı. Çarpışma sonucu üst geçidin trenin üzerine yıkıldığı ve Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği bildirildi. Trenin Ankara-Konya seferi yaptığı ve kazanın Yeni Mahalle'ye bağlı Marşandi istasyonunda meydana geldiği bilgisi verildi. 

Kazanın, Yüksek Hızlı Tren'in Ankara garından yola çıktıktan birkaç dakika sonra meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği ve yaralılara müdahale edildiği aktarıldı. CNN Türk, Yüksek Hızlı Tren'in saatte 80 kilometre hızla gittiği bilgisini aktardı.

Türkei Zugunglück in Ankara (picture-alliance/AA/D. Keskinkilic)

Olay yerine giden Ankara Valisi Vasip Şahin, kazaya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Vali, iki trenin çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti. Vali yedi kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 46 kişinin yaralandığı bilgisini verdi. Vasip Şahin, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

Kazada üç vagonun kullanılamaz hale geldiği ve ekiplerin vagonlardaki olası yaralıları kurtarmak üzere çalıştıkları bilgisi verildi. Ankara Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Türkei Zugunglück in Ankara (picture-alliance/AA/D. Keskinkilic)

DW, GA/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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