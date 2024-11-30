Ankara'da siyasetçi ve sendikacı 23 kişi tutuklandı

Ankara'da siyasetçi ve sendikacı 23 kişi tutuklandı30 Kasım 2024
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Tutuklananlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında; 35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 14 şüphelinin tutuklandığı, 12'sinin etkin pişmanlık göstermesi, 7'sinin de mevcut delil durumu nedeniyle 19 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 2 şüpheli hakında yakalama emri çıkarıldığı, 15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği kurucularından Nimet Tanrıkulu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen'in ''PKK/KCK terör örgütü soruşturması'' kapsamında tutuklanandıkları öğrenildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Faruk Ayhan ve Recep Şimşek'in ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmalarına karar verildiği belirtildi.
ANKA/TY,ETO
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