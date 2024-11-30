Ankara'da siyasetçi ve sendikacı 23 kişi tutuklandı

30.11.2024 30 Kasım 2024

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında siyasetçi, insan hakları savunucusu, avukat ve sendika temsilcilerinin de olduğu 23 kişinin tutuklandığını açıkladı.