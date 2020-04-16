Ankara'da sağlık personeline saldırı tepkiyle karşılandı

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha gündeme getirdi.

Dün akşam yaşanan olayda Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ölen kişinin yakınları "sağlık ekiplerinin ihmali" olduğunu iddia ederek sağlık personeline saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak saldırganların girmesini engellemeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı.

Sağlık personelinin, kapıyı açmaya çalışan saldırganlara güçlükle karşı koyduğu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tepkiyle karşılandı.

Koca: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah yaptığı açıklamada olaya tepki göstererek, "Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır" dedi. "Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız" ifadesini kullanan Bakan Koca, "Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek" gerektiğini dile getirdi. Koca, Sağlık Bakanlığı olarak "sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla" devam edeceğini vurguladı. Olayda hiçbir sağlık çalışanının zarar görmediğini belirten Koca, "Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır" dedi.

Bakan Koca dün akşam da Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla tepkisini dile getirdi. "Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir" diyen Bakan Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise olaya ilişkin ANKA haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanları, canları pahasına hem salgınla hem de şiddete karşı mücadele ediyor. Sağlık çalışanları bu mücadelede Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor" dedi.

"Hekimlik Andı'na yeni bir cümle"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hekimlik Andı'na bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı! Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim" ifadeleri ile sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi.

Ankara Tabip Odası, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Salgına karşı en ön safta mücadele veren, yoğun iş yükü nedeniyle tükenen, hamasi söylemlerle hedef gösterilen sağlık çalışanlarının CAN GÜVENLİĞİ sağlanmadan toplum sağlığı sağlanamaz! Bu görüntüler sağlık çalışanları açısından ciddi bir travmadır" dedi.

Adli tahkikat başlatıldı

Ankara Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık personeline saldıran kişiler hakkında "adli tahkikat" başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Yasal düzenleme Nisan ayında yapılmıştı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifi 15 Nisan'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlara, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre belirlenecek cezaların yarı oranında artırılmasını öngörüyor. Ayrıca, söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

DHA,ANKA,DW/JD,BK

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