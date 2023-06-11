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Ankara'da sağanak yine su baskınlarına yol açtı

3 saat önce

Ankara'da "afet seviyesinde" yaşanan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kent merkezinde birçok sokak ve caddeyi su bastı. Mansur Yavaş, yağışlar nedeniyle Ankara Çayı'nın taşma noktasına geldiğini duyurdu.

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Türkei Heftige Regenfälle in Ankara
Ankara'da 3 Haziran'da yağan kuvvetli yağışlar su baskınlarına neden olmuştuFotoğraf: DHA

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, kent merkezinde olumsuzluklara yol açtı. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken suların derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı.

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Araçlar suda ilerleyemedi. Çankaya ilçesi Sağlık Mahallesi'nde de 10 araç, suya gömüldü. Yenişehir'de bölgedeki iş yerlerinin bodrum katlarının suyla dolduğu bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından açıklama yaparak, trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

Vali Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Geçidi, Mamak Boğaziçi Alt Geçidi, Sabancı Kız Yurdu Alt Geçidi, Keçiören Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Altındağ Altınsoy Alt Geçidi, Altındağ Mustafa Tuna Alt Geçidi, Samsun Yolu Alt Geçidi, Çiftlik Kavşağı Alt Geçidi, Kurtuluş Trafik Ekipler Emirliği Alt Geçidi, Balgat Ehlibeyt Alt Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı.

"Ankara Çayı taşma noktasına geldi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla başkentteki durum hakkında bilgi verdi. Yavaş son açıklamada, "Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır" dedi.

Yavaş, ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, daha önce yaptığı açıklamada ise "Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı" bilgisini verdi.

Yavaş'ın verdiği bilgilere göre, başkentte yaşanan olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personel ile müdahale ediliyor. Kentte ilgili birimlerin izinleri de kaldırıldı.

Mayıs ayı sonunda ve Haziran'ın ilk günlerinde de Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentte su baskınlarına ve olumsuzluklara yol açmıştı.

DHA, DW/JD, HT

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