Ankara'da sağanak yağış

Başkent Ankara'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi, bazı araçlar ise yolda kaldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Semt pazarları da yağmurdan etkilenirken belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. Öte yandan Ankara - Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Yavaş, "Kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Çayı'nda taşma tehlikesi olduğunu belirten Yavaş, "Ankara Çayı tam kapasiteye ulaşmış olup sınır noktasında çalışmaktadır. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır" dedi.

DHA / HT,CÖ

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