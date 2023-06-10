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Ankara'da roket fabrikasında patlama

2 saat önce

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

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MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası
MKE Roket ve Patlayıcı Madde FabrikasıFotoğraf: DHA

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Patlamanın fabrikanın dinamit mikser atölyesinde sabah saatlerinde işçiler üretime hazırlık yaparken meydana geldiği belirtiliyor. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.

Vali Şahin: Kimyasal tepkimeden kaynaklı

Ankara Valisi Vasip Şahin konuyla ilgili olarak "Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok" açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

DHA / EC, BW

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